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高虹安就職滿月 向市民報告做了這些事

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安表示，「新竹好學」是不變的理念與承諾，在教育處童處長和團隊的努力下，舉辦三場教育論壇。圖/新竹市政府提供
市長高虹安表示，「新竹好學」是不變的理念與承諾，在教育處童處長和團隊的努力下，舉辦三場教育論壇。圖/新竹市政府提供

新竹市長高虹安就職上任屆滿一個月，她今向市民報告目前已成立交通改善小組，也建構停車場月租智慧化、強力查緝非法案件、實質行動逐步推動新竹好學、推廣行銷新竹。另與新竹縣成立縣市整合溝通平台，攜手合作改善大新竹交通、垃圾處理等問題，帶領市府新團隊全力拚市政。

高虹安表示，自去年12月25日就職一個月以來，一刻也不敢怠惰45萬新竹市民的殷殷期盼，協同副市長蔡麗清、秘書長張治祥和勤懇務實的新竹市府團隊全力拚市政。

高虹安表示，上任第二天立即成立交通改善小組，整合跨局處力量改善新竹市最頭痛的交通問題，優先協商開通慈濟路及關新路延伸段（預計2023年底通車），舒緩交通阻塞問題。

今年停車場月租採智慧化服務，預估將提供3.5萬民眾更便利化服務，並將後站和民眾活動中心停車場於春節前整修完畢、開放使用，舒緩春節與舊城區停車難題。

高虹安說，在春節至元宵節的系列活動中，以6件應景藝術作品點亮東門城與護城河，並重啟年貨大街，每日吸引逾五萬人次民眾，將人潮重新帶回舊城商圈，促使旅宿業者業績回升，推廣行銷新竹觀光人潮。

治安部分施行鐵腕掃黑，毫不手軟，一月陸續查獲住宅式槍枝改造工廠、詐騙機房及大麻分裝廠，破獲詐騙集團6件、賭博案21件、毒品案15件，瓦解拘禁人頭戶據點2處等。

高虹安表示，「新竹好學」是不變的理念與承諾，在教育處童處長和團隊的努力下，舉辦三場教育論壇、針對全市學區畫分檢討進行意見彙整，並於市府召開里長和校方溝通會議，以實質行動逐步推動就近入學承諾，此外也相當重視校園安全性，維護師生安全，打造安心、好學環境。

市府表示，在大新竹合作部分，市府和新竹縣政府攜手跨過頭前溪，積極促成縣市間的溝通、協調與合作，召開「新竹市縣垃圾處理合作研商會議」，針對大新竹地區家戶垃圾進廠處理量能等議題協商合作。

此外，推動環境改善及促進區域發展，將佔地9公頃的中油油庫完成土壤整治及環境監測，於2月啟動變更都市計畫法定程序，持續推動「竹科X計畫第二期」及「頭前溪沿岸都市計畫」，積極辦理新建跨頭前溪道路及遷建果菜批發市場計畫，為新竹市未來城市建設、區域發展，加速前進。

市府說，也持續推動其他市政業務，如關懷弱勢族群獨居老人、鼓勵施打疫苗保障市民健康安全、協調爭取準公托續約率已超過七成等。

新竹市長高虹安就職上任滿一個月。圖/新竹市政府提供
新竹市長高虹安就職上任滿一個月。圖/新竹市政府提供

高虹安 團隊

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