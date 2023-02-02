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設施老舊、步道破損…大溪慈湖園區將大整修 2月15日封園閉客

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪慈湖園區紀念雕塑公園、蔣公陵寢及遊客中心、停車場2月15日起封園施工至年底。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪慈湖園區紀念雕塑公園、蔣公陵寢及遊客中心、停車場2月15日起封園施工至年底。記者曾增勳／翻攝

桃園市大溪慈湖園區的慈湖紀念雕塑公園、蔣公陵寢及慈湖遊客中心、停車場將自2月15日起封園施工，市政府觀旅局風景管理處今天下午表示，慈湖園區這次封園整修施工預定至今年底，將是自2009年之後園區首次封閉施工整修。

市府風景管理處表示，為進行慈湖園區遊憩環境優化工程，慈湖園區自2月15日起封閉園區施工，包括慈湖紀念雕塑公園、慈湖停車場、遊客中心、蔣公陵寢全部暫停開放服務，後慈湖景點已自2月1日起率先封園暫停開放服務，這項整修施工最快今年底前完成。

風管處表示，市府接手慈湖園區之後，自2009年來未曾整體整修，園區各項設施太久未整修，許多設施老舊、步道破損，到了必須全面整修，市府取得交通部觀光局補助下，決定斥資5500萬元進行前後慈湖園區大整修。

後慈湖率先2月1日起封閉園區圍籬施工，慈湖紀念雕公園、停車場、遊客中心及蔣公陵寢等園區，將自2月15日起封閉園區，進行圍籬施工，前、後慈湖園區均暫停開放服務，預定今年底前完成整修，重新開放日期另行公告。

桃園市大溪慈湖園區包括紀念雕塑公園、蔣公陵寢及遊客中心、停車場封園施工至年底，圖為管制示意圖。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪慈湖園區包括紀念雕塑公園、蔣公陵寢及遊客中心、停車場封園施工至年底，圖為管制示意圖。記者曾增勳／翻攝

慈湖 停車場 桃園

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