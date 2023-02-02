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竹北元宵燈節 主燈4.6公尺Q版太空兔吸睛

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣竹北市公所辦元宵燈會明天於文化公園點燈，竹北市長鄭朝方今天表示，今年以4.6公尺高Q版太空兔為主燈，並設有科技燈區、昆蟲燈區等燈區，邀民眾來竹北賞燈度元宵

竹北市公所今天發布新聞稿指出，今年竹北市元宵燈會明天晚間6時在文化公園點燈，燈會展期至12日止，期間每天晚上6時至10時有「Q版太空兔」的旋轉主燈秀，可愛又吸睛。

鄭朝方說，現場除有大型「Q版太空兔」為主燈外，還規劃兔年4大情境式主題燈區，包含科技燈區、昆蟲燈區、山岳燈區及水月燈區。

他表示，在「科技燈區」可以體驗玉兔家族與大型月亮等互動式燈座；「昆蟲燈區」有螢火蟲及蝴蝶燈，以及結合竹北在地地景特色的「山岳燈區」及「水月燈區」，可看到竹北烏魚等竹北特產與特色。

竹北市公所表示，今年還推出3款兔年小提燈，有手提式黃金兔、頭戴式兔寶寶與附有輪子的竹北兔遊趣的小提燈，都相當可愛，將在明天晚上6時30分由鄭朝方於文化公園發放給民眾，每人限領取1個。

燈會 太空 鄭朝方 元宵 兔年

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