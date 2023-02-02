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軍方釋地蓋簡易小公園 張善政：花點錢讓鄉親享受休閒空間
國防部釋出陸軍後勤訓練中心後方200多坪土地，桃園市政府興建平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園，市長張善政今天下午主持啟用、表示，市府非常高興花一筆小錢，讓鄉親有個小小公園享受活動休憩空間。
平鎮區湧豐段27-1地號，位於平鎮區南豐路108巷巷底，屬於平鎮山子頂都市計畫「公二-2公園」的一小部份，該公二-2公園用地屬於國防部軍備局經管，軍方同意釋出0.1公頃用地，市政府取得無償撥用200多坪土地，斥資650萬元進行簡易綠美化工程，已在去年底完成小型公園綠美化及空間再造。
張善政表示，市府很高興花一筆小錢，感謝軍方釋出土地，讓鄉親有個小小公園享用，一旁軍方再釋出更多用地，市政府會規畫升級興建更多公園空間，增加居民生活休憩使用空間。
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