快訊

拉法葉購艦第一筆犯罪所得追到 3.3億由列支敦斯登匯入北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍方釋地蓋簡易小公園 張善政：花點錢讓鄉親享受休閒空間

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府將軍方釋出0.1公頃用地，打造完成平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府將軍方釋出0.1公頃用地，打造完成平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園。記者曾增勳／翻攝

國防部釋出陸軍後勤訓練中心後方200多坪土地，桃園市政府興建平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園，市長張善政今天下午主持啟用、表示，市府非常高興花一筆小錢，讓鄉親有個小小公園享受活動休憩空間。

平鎮區湧豐段27-1地號，位於平鎮區南豐路108巷巷底，屬於平鎮山子頂都市計畫「公二-2公園」的一小部份，該公二-2公園用地屬於國防部軍備局經管，軍方同意釋出0.1公頃用地，市政府取得無償撥用200多坪土地，斥資650萬元進行簡易綠美化工程，已在去年底完成小型公園綠美化及空間再造。

張善政表示，市府很高興花一筆小錢，感謝軍方釋出土地，讓鄉親有個小小公園享用，一旁軍方再釋出更多用地，市政府會規畫升級興建更多公園空間，增加居民生活休憩使用空間。

桃園市長張善政（右三）主持平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）主持平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園啟用。記者曾增勳／攝影

綠美化 張善政 國防部 都市計畫

延伸閱讀

提捷運、財劃法水管老舊3議 張善政：正副閣揆認優先處理

布局桃園立委選舉 藍、綠營人選煙硝味重

參加行政院會 張善政率先提修財劃法檢視統籌分配款

陳院長上任後首度院會 邀請六都首長出席與會

相關新聞

設施老舊、步道破損…大溪慈湖園區將大整修 2月15日封園閉客

桃園市大溪慈湖園區的慈湖紀念雕塑公園、蔣公陵寢及慈湖遊客中心、停車場將自2月15日起封園施工，市政府觀旅局風景管理處今天...

軍方釋地蓋簡易小公園 張善政：花點錢讓鄉親享受休閒空間

國防部釋出陸軍後勤訓練中心後方200多坪土地，桃園市政府興建平鎮湧豐段簡易綠美化小型公園，市長張善政今天下午主持啟用、表...

桃園10大肇事路口曝光 議員批多處道路設計「沒邏輯」

桃園市交通局統計，去年市內10大易肇事路口，以中壢區有5處最多，其次依序為桃園區3處、八德區1處、龍潭區1處。各地民代批...

楊梅秀才步道櫻花預計2周後綻放 石門水庫可賞櫻及杜鵑

梅花花期近尾聲，緊接著迎來的是櫻花，桃園楊梅秀才步道附近，有整片的櫻花，每年也都吸引不少民眾前往賞櫻，不過因先前雨水較多...

疑縱火焚燒塑膠垃圾釀空汙 新竹關西「臭整晚」難入眠

新竹縣關西鎮昨晚遭臭煙籠罩，居民指出旭陽高爾夫球場發生雜草火警，沒想到火勢滅了又著，經怪手開挖驚見大量不明塑膠板，疑似是...

推廣多元創新運動項目 苗栗獲評運動i台灣2.0特優縣市

苗栗縣推動慢城南庄山水馬拉松、星光馬拉松及發展在地特色運動表現亮眼，獲教育部運動i台灣2.0計畫評為特優縣市，教育處強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。