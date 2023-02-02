桃園10大肇事路口曝光 議員批多處道路設計「沒邏輯」

桃園市交通局統計，去年市內10大易肇事路口，以中壢區有5處最多，其次依序為桃園區3處、八德區1處、龍潭區1處。各地民代批評多處肇事路口設計「沒邏輯」、缺乏人行導致意外橫生。交通局坦言，除有駕駛不遵守交通規則，也要檢討道路設計瑕疵，後續將施作多項改善工程，目標今年車禍死亡人數至少要降5%。

去年桃園10大易肇事路口，包括中壢區新中北路與榮民路口、龍潭區中興路九龍段355巷與民豐一街口、中壢區河南路與中正路口、中壢區中美路一段與大同路口、桃園區三民路三段與介壽路口、桃園區介壽路與德壽街口、中壢區中北路二段與中山東路一段口、桃園區三民路與春日路口、八德區廣興路與新興路口及中壢區新生路二段1巷與新生路口。

其中，中壢新中北路、榮民南路口發生70件事故，造成102名駕駛和行人受傷最多，第2、3名路口也有82人受傷，分析事故原因以駕駛未注意車前狀況、未依規定讓車最多。

議員彭俊豪直言，中壢高肇事率路口，有多處先天路型不良和道路設計瑕疵，以環中東路為例，從普義路轉環中東路的車輛，會立刻進入雙白線的右轉專用道，駕駛只能被迫違規直行或錯誤右轉；中豐北路的快車道是兩線道，卻有一線是左轉專用；另環狀省道的偏心左轉道也過少。

議員謝美英提到，肇事率最高的中壢新中北路與榮民路口，路幅小、車輛多加上人口密集，導致事故橫生；市府不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，應加強交通局和工務局的橫向連繫，逐一改善易肇事路段，也可納入科技執法遏止違規。

桃園區玉山里長林于翔則直言，桃園區介壽路與德壽街口路邊常有違停，更缺乏人行道，除應加強勸導，也要增設人行空間。

交通局交通安全資訊科長劉廣堂表示，中壢區新中北路與榮民路口，已施作多項局部改善工程，包括在新中北路往普忠路方向增設左轉偏心車道、分流式指向線，榮民路往榮民南路方向則放寬車道寬度、增設路側綠色標線型人行道，未來會進一步檢討，朝號誌輪放管制作車向分流，減少車輛交織。

交通局長張新福表示，今年將全面檢討全市道路設計，包括偏心左轉車道、無號誌路口都是重點改善項目，今年度計畫增加100處行人庇護島、30處標線型人行道及50處行人早開時相，優化行人空間，也將針對100處過於接近路口的行人穿越線，適度退縮調整，減少駕駛在路口轉彎時的視距障礙。