楊梅秀才步道櫻花預計2周後綻放 石門水庫可賞櫻及杜鵑
梅花花期近尾聲，緊接著迎來的是櫻花，桃園楊梅秀才步道附近，有整片的櫻花，每年也都吸引不少民眾前往賞櫻，不過因先前雨水較多，因此有些花苞沒開的狀況，雖不是那麼茂密，但仍已花開3成以上；而石門水庫櫻花則以花開4成以上，預計10天後可綻放。
楊梅秀才步道位在海拔250至270公尺位置，旁邊10多甲的地，由景觀工程專業的陳萬松租下，從20多年前開始陸續種植櫻花供遊客觀賞，現在有近萬棵櫻花樹，分別種植山櫻、八重櫻及富士櫻3種，不過今年受氣候影響，前陣子下雨讓許多花苞掉落。
陳萬松說，目前山櫻及八重櫻已花開3至5成，預計1至2周後，花會綻放至8成，而富士櫻則要到3月後才會盛開，不過已有民眾前往賞櫻。
而石門水庫園區內的櫻花數量較少，僅約70至80棵，分散在南苑、溪洲大道、梅園、碼頭等處，以山櫻花為主，目前開花情形約有4至5成，預計約10天後到高峰。
北區水資源局表示，在水庫周邊則也有零星種植，但以右岸的羅馬公路沿線由復興區公所種植的櫻花較多，目前僅約1成開花，預計2月中下旬才會綻放；而北水局十一份辦公區也有種植60至70棵的櫻花，目前花開約6至7成，尤其老式宿舍大都每戶均有種植，值得前來賞花。
北水局說，除櫻花外，3月起是石門水庫杜鵑花季，園區內約有3萬多株不同花色杜鵑，屆時可期待開花美景。
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