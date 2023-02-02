疑縱火焚燒塑膠垃圾釀空汙 新竹關西「臭整晚」難入眠

新竹縣關西鎮昨晚遭臭煙籠罩，居民指出旭陽高爾夫球場發生雜草火警，沒想到火勢滅了又著，經怪手開挖驚見大量不明塑膠板，疑似是人為蓄意焚燒，鎮長陳光彩憤怒不肖分子造成空汙，產生戴奧辛毒害民眾，警方則介入將釐清地主及縱火者是否涉及刑責。

陳光彩指出，昨晚第一時間他即與鎮代會主席羅仕典，及幾名鎮代到事發現場，因現場不斷悶燒，才找來怪手開挖，沒想到土堆中發現不明廢棄塑膠板及其他塑膠製品，疑似正是空氣產生惡臭的原因，懷疑可能有戴奧辛。

陳光彩表示，事發地點就位於旭陽球場後方的一處小山溝，因位處偏遠，平時人跡出入罕至，不過昨晚開挖挖出許多廢棄塑膠垃圾，幾乎把小山溝填滿，懷疑是清運業者為了省垃圾處理費，便宜行事，在郊區隨意掩埋焚燒。

關西消防分隊表示，昨晚下午即已接獲居民報案，消防也出動滅火，不過傍晚火勢又再度復燃，現場因廢棄物悶燒產生大量濃煙，直到今天上午仍持續拉水線降低現場溫度，並配合怪手挖掘，將悶燒範圍控制。