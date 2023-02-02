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推廣多元創新運動項目 苗栗獲評運動i台灣2.0特優縣市

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
教育部「111年運動i台灣2.0計畫特優縣市」頒獎，苗栗縣獲評特優縣市，教育處長葉芯慧（右）出席領獎。圖／苗栗縣政府提供
教育部「111年運動i台灣2.0計畫特優縣市」頒獎，苗栗縣獲評特優縣市，教育處長葉芯慧（右）出席領獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣推動慢城南庄山水馬拉松、星光馬拉松及發展在地特色運動表現亮眼，獲教育部運動i台灣2.0計畫評為特優縣市，教育處強調未來將持續為提升縣內全民運動風氣及提供優質運動環境而努力。

教育部體育署昨天辦理「111年運動i臺灣2.0計畫特優縣市」頒獎，苗栗縣政府教育處長葉芯慧率員北上出席領獎。

教育處表示，苗栗縣執行運動i台灣2.0計畫，去年共推動120個專案，辦理超過1390場次活動，以「自發、樂活、愛運動」三大願景為主軸推動地方體育、發展在地特色運動，並結合學校及地方體育團體，共同培育運動專業人力，盼使運動成為生活中不可或缺的一環。

教育處長葉芯慧指出，縣內配合運動i台灣2.0計畫在苗栗安排的運動項目多元且創新，包括原住民特色運動、身心障礙專屬運動、SUP體驗等多項，其中備受矚目的「慢城南庄山水馬拉松」，以慢城為主軸的健康慢跑方式，沿途可欣賞3個鄉鎮美景，結合客家、原住民傳統文化，搭配農特產，打造符合苗栗在地特色的永續運動。

縣長鍾東錦表示，今年慢城南庄山水馬拉松將擴大辦理，邀更多跑者一起參與體驗慢城，另外也將規畫多元化運動項目，包括射擊、滑降衝浪、攀岩走壁、運動夜市等，推廣民眾培養持續健康的運動習慣。

馬拉松 南庄 苗栗縣

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