布局桃園立委選舉 藍、綠營人選煙硝味重

總統立委選舉將於明年初選舉，桃園第一選區昨日繼無黨籍議員牛煦庭有意加入國民黨參選後，綠營有意參選黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評，牛煦庭說桃園市長張善政是接前市長鄭文燦爛攤子的言論「荒謬可笑」，是黨同伐異。牛煦庭則回應，內容都沒看清楚就急著效忠，黃才是同黨伐異。

黃適卓指出，桃園在前市長鄭文燦的領導下，8年內人口增加223,136人，桃園早已是全國各縣市最宜居的城市，而由《天下雜誌》所做的縣市長施政滿意度調查中，桃園同樣表現優異，在6都之中脫穎而出排名第一。

黃適卓認為，鄭文燦推動了包括交通、水資源、社會住宅、醫療社福、健康智能文化等多項建設，怎麼會是爛攤子，對於張善政而言，應該是備感壓力，並且要加速尚未完成的計畫。

黃適卓建議牛煦庭，別再睜眼說瞎話，為黑而黑，作為公眾政治人物，應該以民眾的利益福祉為優先，別只顧著黨同伐異才對。

牛煦庭則回應，桃園債務總額近1500億，成長速度為全國第一，未來5年的建設計畫市府要自籌1700億，形同吃光張善政任期的建設預算。鄭文燦根本就是「寅吃卯糧」，把爛攤子留給張善政。