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布局桃園立委選舉 藍、綠營人選煙硝味重
總統立委選舉將於明年初選舉，桃園第一選區昨日繼無黨籍議員牛煦庭有意加入國民黨參選後，綠營有意參選黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評，牛煦庭說桃園市長張善政是接前市長鄭文燦爛攤子的言論「荒謬可笑」，是黨同伐異。牛煦庭則回應，內容都沒看清楚就急著效忠，黃才是同黨伐異。
黃適卓指出，桃園在前市長鄭文燦的領導下，8年內人口增加223,136人，桃園早已是全國各縣市最宜居的城市，而由《天下雜誌》所做的縣市長施政滿意度調查中，桃園同樣表現優異，在6都之中脫穎而出排名第一。
黃適卓認為，鄭文燦推動了包括交通、水資源、社會住宅、醫療社福、健康智能文化等多項建設，怎麼會是爛攤子，對於張善政而言，應該是備感壓力，並且要加速尚未完成的計畫。
黃適卓建議牛煦庭，別再睜眼說瞎話，為黑而黑，作為公眾政治人物，應該以民眾的利益福祉為優先，別只顧著黨同伐異才對。
牛煦庭則回應，桃園債務總額近1500億，成長速度為全國第一，未來5年的建設計畫市府要自籌1700億，形同吃光張善政任期的建設預算。鄭文燦根本就是「寅吃卯糧」，把爛攤子留給張善政。
牛煦庭說，鄭文燦高升副院長，他要求鄭文燦「自己承諾的建設要從中央多編預算支援」，天經地義，怎麼會是黨同伐異。倒是黃適卓急著護航，內容和論述都沒看清楚就急著表示忠誠，卻有幾分「黨同伐異」的味道
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