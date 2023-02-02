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布局桃園立委選舉 藍、綠營人選煙硝味重

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
總統立委選舉將於明年初舉辦，繼牛煦庭宣布參選後，有意參加黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評牛煦庭的言論荒謬可笑，同黨伐異。圖／取自牛煦庭臉書
總統立委選舉將於明年初舉辦，繼牛煦庭宣布參選後，有意參加黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評牛煦庭的言論荒謬可笑，同黨伐異。圖／取自牛煦庭臉書

總統立委選舉將於明年初選舉，桃園第一選區昨日繼無黨籍議員牛煦庭有意加入國民黨參選後，綠營有意參選黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評，牛煦庭說桃園市長張善政是接前市長鄭文燦爛攤子的言論「荒謬可笑」，是黨同伐異。牛煦庭則回應，內容都沒看清楚就急著效忠，黃才是同黨伐異。

黃適卓指出，桃園在前市長鄭文燦的領導下，8年內人口增加223,136人，桃園早已是全國各縣市最宜居的城市，而由《天下雜誌》所做的縣市長施政滿意度調查中，桃園同樣表現優異，在6都之中脫穎而出排名第一。

黃適卓認為，鄭文燦推動了包括交通、水資源、社會住宅、醫療社福、健康智能文化等多項建設，怎麼會是爛攤子，對於張善政而言，應該是備感壓力，並且要加速尚未完成的計畫。

黃適卓建議牛煦庭，別再睜眼說瞎話，為黑而黑，作為公眾政治人物，應該以民眾的利益福祉為優先，別只顧著黨同伐異才對。

牛煦庭則回應，桃園債務總額近1500億，成長速度為全國第一，未來5年的建設計畫市府要自籌1700億，形同吃光張善政任期的建設預算。鄭文燦根本就是「寅吃卯糧」，把爛攤子留給張善政。

牛煦庭說，鄭文燦高升副院長，他要求鄭文燦「自己承諾的建設要從中央多編預算支援」，天經地義，怎麼會是黨同伐異。倒是黃適卓急著護航，內容和論述都沒看清楚就急著表示忠誠，卻有幾分「黨同伐異」的味道

總統立委選舉將於明年初舉辦，繼牛煦庭宣布參選後，有意參加黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評牛煦庭的言論荒謬可笑，同黨伐異。圖／取自黃適卓臉書
總統立委選舉將於明年初舉辦，繼牛煦庭宣布參選後，有意參加黨內初選的前立委黃適卓今日公開批評牛煦庭的言論荒謬可笑，同黨伐異。圖／取自黃適卓臉書

桃園市長 鄭文燦 牛煦庭

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