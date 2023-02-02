美術館變身茶花園 新竹縣文化局用5個展覽迎春

新竹縣文化局開春即展出5個展覽，分別有不同主題，其中配合今年新竹縣茶花季，更直接將70盆茶花搬進美術館中，讓美術館化身茶花園，縣長楊文科邀請民眾開春前來參觀，認識茶花作為新竹縣縣花的美，還能遊覽不同展覽、欣賞藝術。

文化局表示，目前5個展覽都已開始，除了戶外展區的茶花，將展出到12日，室內展館還有2022臺南市傑出藝術家巡迴展、武陵十友書畫社聯展、台北攝影學會、新竹縣內思高工多媒體設計科畢業展，都將展出到19日。

2023新竹縣茶花季是由新竹縣茶花園藝研究學會舉辦的會員聯展，即日起在美術館藝文走廊及戶外庭園登場，共展出70盆茶花，且每盆都是茶花專家們悉心栽培，值得細細品味。

除了靜態茶花展外，2月11、12日在美術館2樓S2研習教室也會舉辦茶花培育課程、茶花雕塑DIY、漢服藝術講座等，下午3點還有贈茶花及茶花書法詩卡等活動，茶花學會邀請民眾進入茶花世界欣賞茶花之美，相關報名資訊可至臉書粉絲專頁「新竹縣茶花園藝研究學會」查詢，或電洽新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英0917-621052。

台南市傑出藝術家巡迴展「自有景：陳志良x楊明迭雙個展」於美術館105展廳即日起展出至19日，4日下午2時還將邀請策展人許遠達和2位展出藝術家辦理座談會，分享創作心路歷程。

武陵十友書畫社聯展於美術館101、102展廳展出至19日，展出80餘件佳作，結合書法、水墨、篆刻、陶瓷等，皆為近3年社員們最新力作，展出包含篆隸楷行草等各書體，傳統筆墨技法及現代複合媒材，篆刻上也有自漢印至現代許多不同手法的展現。

台北攝影學會國際影藝聯盟世界杯聯展於美術館103、104展廳展出至19日，約展出80餘幅攝影作品，主要為國際影藝聯盟攝影團體世界杯比賽第13、14屆得獎作品。

新竹縣內思高工109級多媒體設計科畢業成果展「偶遇掰理谷－更更村」於美術館001、002展廳開展，主題命名「偶遇掰理谷－更更村」源於在地新埔古名「吧哩嘓」諧音探討6種議題，孕育出產品設計及動畫等作品。