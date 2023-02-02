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西濱「落日大道」觀景台完工 白沙屯媽祖活動前啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
日落大道休憩園區第一期工程建置貨櫃觀景台、公廁、販賣區等，目前已完工，有望趕在白沙屯媽祖進香活動前正式啟用。記者吳傑沐／攝影
日落大道休憩園區第一期工程建置貨櫃觀景台、公廁、販賣區等，目前已完工，有望趕在白沙屯媽祖進香活動前正式啟用。記者吳傑沐／攝影

台61西濱公路位在苗栗縣通霄鎮的新埔聯絡道，可觀賞落日美景，曾獲交通部公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」第一名，縣府文化觀光局前年發包建觀景台供遊客取景拍照，期間因工程延宕，直到農曆年前才完工，並委由通霄鎮公所管理，目前建物點交中，將趕在下周白沙屯媽祖進香活動前開放啟用。

新埔聯絡道被網友封為「落日大道」，每年七月的落日處於道路直線視野的正中央，吸引大批遊客前往取景拍照，常衍生違規停車及跨越馬路等情形；縣府文化觀光局前年獲中央補助1千200萬元，規畫設置觀景台，後來再爭取配合交通部觀光局推動在台61規畫休息站等觀光據點，原案擴大為「日落大道休憩園區」，第一期工程建置貨櫃觀景台、公廁、販賣區等，目前已完工。二期計畫，則規畫串連至嶺頂土地公廟與心形公路。

縣府文化觀光局表示，第一期工程的貨櫃觀景台、公廁都已建置完成，水電也已完成申設作業，原計畫趕在過年前開放，但交接過程有些小事項須再與通霄鎮公所溝通而來不及啟用。因今年白沙屯媽祖徒步進香活動即將在2月12日凌晨登場，屆時引來大量朝聖人潮車流，確有需求，將再與公所協調，希望能趕在白沙屯媽祖進香活動前正式啟用。

白沙屯媽祖 觀光局 交通部

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