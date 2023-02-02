苗縣+680 全縣新冠確診人口占比已逾4成

苗栗縣今天新增新冠肺炎680例確診，從去年1月1日迄今全縣累積本土案例21萬5649人，人口占比確診率達40.30%。苗栗縣衛生局提醒，隨新冠肺炎防疫解禁，許久沒流行的腸病毒疫情正悄悄上升，疾管署統計上周全國腸病毒急診就診134人次，已較前一周44人次上升74%。

衛生局長張蕊仙表示，受這3年新冠疫情影響，5歲以下幼童多未感染過腸病毒，提醒家長發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、突然間全身肌肉收縮等症狀，可能是腸病毒重症前兆病徵，請盡快至醫院接受治療，苗栗縣腸病毒專責醫院為部立苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院，可優先就近選擇就醫。

腸病毒發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在且具有傳染力，發病後一周內傳染力最高；痊癒後腸病毒仍會隨糞便排出達8到12周之久，因此仍應繼續注意個人手部衛生。另外，必須注意酒精對腸病毒殺菌效果有限，可使用濃度500ppm的消毒水進行一般環境消毒。

衛生局指出，新冠疫情未歇，為降低新冠肺炎感染導致重症與死亡，接種疫苗是最好手段。提醒鄉親盡速完成雙價BA.4/5次世代疫苗的追加劑接種，提升免疫保護力。