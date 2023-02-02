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苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建牛步 鎮代會排專案報告

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場4年前大火燒毀後，因部分建物登錄為歷史建築，施工不易，目前重建工程招標已流標兩次，重建牛步仍遙遙無期。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場4年前大火燒毀後，因部分建物登錄為歷史建築，施工不易，目前重建工程招標已流標兩次，重建牛步仍遙遙無期。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場4年前大火燒毀後，公所雖積極爭取經費，但因部分建物登錄為歷史建築、清運工程拖延及重建工程招標不順等，至今重建牛步仍遙遙無期；8日鎮代會臨時會將登場，已有鎮代揚言質詢，希望市場重建能儘快開展。

苑裡鎮公有零售市場2018年9月間發生大火燒毀，原主體建物殘留磚牆也才裸露出來，經地方文史工作者調查研究發現可追溯至清朝治理時期，最後日治時期重建為市場，見證過往庶民生活，具備重要歷史記憶，災後於2019年3月登錄為歷史建築，範圍包括据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分。

苑裡公有零售市場拆除重建工程，目前爭取經濟部中部辦公室補助6357萬6千萬元、苗栗縣政府補助1千萬元，總預算2億2千萬元整，去年底因工料雙漲，工程流標2次。

公所表示，由於原設計案並未將歷史建物納入，新任鎮長劉育育認為歷史建物才是新建市場亮點，若能與歷史建物結合，才能延續舊市場的歷史，近日將廣徵民意，定案後再行相關招標事宜。且為了讓鄉親更了解市場文史，已在市場搭設觀景台，提供民眾參觀，並設置解說牌。

代表會主席黃晃琦則表示，針對公有零售市場重建案，大多代表都不清楚公所目前新的規畫內容，確實有鎮代強烈質疑，目前臨時會已排定議程要請公所做專案報告。他說，舊攤位是141個，新建案不管如何變化，都會要求攤位必須超過，妥善安置原攤商及維護其權益，這樣才合理。

歷史建築

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