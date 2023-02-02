竹市佛教會攜手市府 辦「元宵開筆祈福禮讚」活動

新竹市佛教會攜手市府首度舉辦2023癸卯新春開筆活動「2023年元宵開筆祈福禮讚」，今天邀請市長高虹安、地方政治人物、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞齊聚揮毫，由高現場提筆揮毫「兔」字獻祝福，並與貴賓們共同組成「兔躍風城開新運」吉祥祝福聯語，現場氣氛熱鬧。

高虹安表示，竹市除有科技產業，還有著巨大傳統文化的這塊寶藏，如何跨域結合數位科技，讓傳統宮廟、宗教有更多發揮的舞台與空間，對民眾的影響力也更大。今開筆祈福活動結合各行各業產業代表，不僅讓各位重溫書法回憶，也結合對來年的祝福。書法作為重要傳統文化，為讓更多年輕人更認識傳統文化，她會與教育討論積極推廣書法特色課程、辦法書法比賽。

新竹市佛教會理事長淨耀法師表示，今年首度舉辦新春開筆活動，藉書法來傳達各界對市民的祝福，祈求市運昌隆、社會安定、人民安樂，同時也站在發揚國粹的立場，讓更多人有機會學習書法，透過寫字靜心來修煉自我、培養定力，並更認識傳統文化。

淨耀法說，他協助監獄教化近40年時間，鼓勵受刑人練習書法，身為宗教人士的他，工作在於扶持政府、淨化社會、安定民心。新竹作為科技文化城，盼能協助政府推動藝文活動，帶動藝文涵養向下扎根，讓孩子從小學習書法、辦理書法比賽，每年元宵節各里也能張燈結綵，串連起不同形式的燈會。