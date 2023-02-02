推動社區營造 桃園推6堂輔導課程「助拿25萬補助金」

桃園市文化局為鼓勵市民推動社區營造，2月到3月規畫6堂提案輔導課程，教導社造基礎概念、如何操作策略及提案技巧，只要年滿18歲的市民皆可報名。此外，只要要提出有意義、有特色的計畫，市府還會提供最高25萬元的補助金，號召熱心市民一同投入公共議題。

文化局推動社區營造補助計畫，只要年滿18歲的民眾，或社區發展協會、基金會、工作室等團體提出「扎根培力型」、「議題深耕型」的社造計畫，可分別獲10萬和25萬元補助金。今年補助於3月12日截止申請。

補助截止前，文化局分別在2月14日、2月16日、2月21日、2月23日、3月2日、3月9日舉辦6場提案輔導課程，課程內容包括社造基礎概念養成、前輩經驗分享、培養實務操作能力、從日常生活中找出社區居民最關注的議題、計畫書撰寫原則、模擬簡報交流，民眾在2月13日前皆可線上報名。

市府也在2月6日至3月8日上午9點到下午6點，提供提案輔導訪視服務，讓老師到社區實地訪視，另2月14日至3月12日上午10點到下午5點，安排提案教學，有需要的民眾可洽詢社造中心，採實體或線上討論方式，安排一對一的計畫書家教班或線上教學，輔導各單位提案。

文化局表示，今年補助預算共564萬元，市府整合13個局處、23項各類社區營造補助資源，民眾可在「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁或「台地-桃園社造資訊網 」查詢相關資訊，歡迎更多人報名參與公共事務，為社區打造專屬提案。