忠信學校辦新竹元宵走街 將分送兔寶寶環保燈籠給民眾

今年是新竹元宵走街二十二周年，由忠信學校辦理，校方今指出，走街時間為2月5日元宵節當天晚上6點40至8點40分。將從三民國小出發，沿途行經巨城、東門城、城隍廟、新竹大遠百、火車站前廣場共五個定點，沿途會分送8888盞兔寶寶環保燈籠及1萬份新竹元宵走街二十二週年紀念幣賀年卡給民眾。

忠信學校指出，竹塹城元宵走街始於2002年，如今已逐漸成為台灣元宵的民俗亮點和新竹文化品牌。在元宵月夜，民眾環城走街慶元宵，互相賀歲，為竹塹城淨城祈福，這已成為新竹人專屬的溫馨回憶。

忠信學校校長廖婉君表示，自2000年起忠信學校辦理了一系列「深耕台灣善良文化」公益活動，藉由活動主題說明忠信工作信念和內容，包含「忠信教育的四個相信」、「忠信學生四個榮譽信條」、「忠信校園的四個訴求」、「奮乎百世．其命維新」、「一個責任．一個夢想」、「我的夢想．我的家」等，這次癸卯年竹塹城元宵走街祈福巡禮即是忠信「深耕台灣善良文化」系列主題活動之一。

今年參加走街隊伍包含忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶；還有忠信學校學生組成的裝扮隊伍：鬼滅之刃、哈利波特、魷魚遊戲、寶可夢、漫威英雄、電影世界、可愛動物、小小兵、愛麗絲夢遊仙境、以及財神爺等，精采可期。