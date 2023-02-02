快訊

直播／上升41.5%！本土+2萬6793例「比上周四多7859例」 境外+292、死亡+74

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忠信學校辦新竹元宵走街 將分送兔寶寶環保燈籠給民眾

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年是新竹元宵走街二十二周年，由忠信學校辦理，校方今指出，走街時間為2月5日元宵節當天晚上6點40至8點40分。圖／忠信學校提供
今年是新竹元宵走街二十二周年，由忠信學校辦理，校方今指出，走街時間為2月5日元宵節當天晚上6點40至8點40分。圖／忠信學校提供

今年是新竹元宵走街二十二周年，由忠信學校辦理，校方今指出，走街時間為2月5日元宵節當天晚上6點40至8點40分。將從三民國小出發，沿途行經巨城、東門城、城隍廟、新竹大遠百、火車站前廣場共五個定點，沿途會分送8888盞兔寶寶環保燈籠及1萬份新竹元宵走街二十二週年紀念幣賀年卡給民眾。

忠信學校指出，竹塹城元宵走街始於2002年，如今已逐漸成為台灣元宵的民俗亮點和新竹文化品牌。在元宵月夜，民眾環城走街慶元宵，互相賀歲，為竹塹城淨城祈福，這已成為新竹人專屬的溫馨回憶。

忠信學校校長廖婉君表示，自2000年起忠信學校辦理了一系列「深耕台灣善良文化」公益活動，藉由活動主題說明忠信工作信念和內容，包含「忠信教育的四個相信」、「忠信學生四個榮譽信條」、「忠信校園的四個訴求」、「奮乎百世．其命維新」、「一個責任．一個夢想」、「我的夢想．我的家」等，這次癸卯年竹塹城元宵走街祈福巡禮即是忠信「深耕台灣善良文化」系列主題活動之一。

今年參加走街隊伍包含忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶；還有忠信學校學生組成的裝扮隊伍：鬼滅之刃、哈利波特、魷魚遊戲、寶可夢、漫威英雄、電影世界、可愛動物、小小兵、愛麗絲夢遊仙境、以及財神爺等，精采可期。

元宵節 新竹

延伸閱讀

中壢仁海宮民俗傳統 元宵猜燈謎摸彩2月5日再現盛況

影／元宵賞燈 麗寶OUTLET光之躍兔亮眼 兔兔花車遊行同歡

新北永和燈會今年首移師仁愛公園 展在地創作近三千盞燈籠

燈花原鄉朴子元宵燈花璀燦吸睛 2月5日恢復燈花媽踩街

相關新聞

西濱「落日大道」觀景台完工 白沙屯媽祖活動前啟用

台61西濱公路位在苗栗縣通霄鎮的新埔聯絡道，可觀賞落日美景，曾獲交通部公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」第一名，縣府文...

苗縣+680 全縣新冠確診人口占比已逾4成

苗栗縣今天新增新冠肺炎680例確診，從去年1月1日迄今全縣累積本土案例21萬5649人，人口占比確診率達40.30%。苗...

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建牛步 鎮代會排專案報告

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場4年前大火燒毀後，公所雖積極爭取經費，但因部分建物登錄為歷史建築、清運工程拖延及重建工程招標不順...

推動社區營造 桃園推6堂輔導課程「助拿25萬補助金」

桃園市文化局為鼓勵市民推動社區營造，2月到3月規畫6堂提案輔導課程，教導社造基礎概念、如何操作策略及提案技巧，只要年滿1...

忠信學校辦新竹元宵走街 將分送兔寶寶環保燈籠給民眾

今年是新竹元宵走街二十二周年，由忠信學校辦理，校方今指出，走街時間為2月5日元宵節當天晚上6點40至8點40分。將從三民...

新竹縣府今再公布6局處長異動 楊文科重視行政革新

新竹縣政府今天公布最新一波人事異動，有6個局處長調升，縣長楊文科透露是讓原任局處長們可喘息，同時也是讓具有潛力的人才接手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。