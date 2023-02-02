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新竹縣府今再公布6局處長異動 楊文科重視行政革新

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新任財政處長梁淑惠為中華大學管理學系碩士畢業。圖／新竹縣府提供
新任財政處長梁淑惠為中華大學管理學系碩士畢業。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府今天公布最新一波人事異動，有6個局處長調升，縣長楊文科透露是讓原任局處長們可喘息，同時也是讓具有潛力的人才接手，好讓經驗傳承，而楊文科連任以來新竹縣府22個局處中，首長們陸續調整，楊文科強調是經深思熟慮的決定。

今天公布一級主管異動的6個局處分別是行政處、社會處、地政處、財政處、交旅處及稅務局，縣府指出新任局處長主要都是由縣府內部人員職務遷調與拔擢優秀人才內升，不過其中原任交旅處長的游志祥，將轉任台中市政府擔任運動局副局長。

新竹縣府說明，原交通旅遊處長游志祥將在6日轉任台中市政府，新任處長由原交旅處副處長戴志君升任；其餘5個局處異動情況分別是，原行政處長邱俊良調任參議，職缺由簡任秘書周秋堯升任；原社會處長李國祿調任參議，職缺由簡任秘書陳欣怡升任；原地政處長魏嘉憲調任參議，職缺由副處長古瓊漢升任；原財政處長黃國峯調任縣府簡任秘書並代理稅務局長，而原稅務局長彭惠珠調任參議，財政處長則由縣府參議梁淑惠接任。

新竹縣府22個局處，除了今天公布的6個局處外，楊文科的第二任期已陸續有局處長調整，包含新任新聞處長魏文元、警察局長林信雄、消防局長陳中振；此外由中央官派的主計處、人事處以及政風處，上月31日人事處長吳迪文卸任，由陳美志接任新任人事處長。

目前留任的局處長有教育局長楊郡慈、文化局長李安妤、衛生局長殷東成、環保局長朱振群、產發處長陳偉志、工務處長江良淵、民政處長賴江海、農業處長范萬釗、原民處長雲天寶、勞工處長劉家滿。

楊文科表示，未來4年他將在第一任奠定的建設基礎上，打造新竹縣成為「科技首都幸福竹縣」，為推動縣政政策無縫銜接，主要由縣府人員遷調，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員升任。

 

楊文科強調，他尤其重視行政革新與簡政便民措施，為避免「淤泥效應」導致資源浪費、行政效率低落，要求各局處長要改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，加強行政服務品質及效率，讓新竹縣邁向更幸福、宜居的城市。

新任行政處長周秋堯為中華大學建築與都市計畫學院土木工程學系博士，縣府指出他公職經歷豐富。圖／新竹縣府提供
新任行政處長周秋堯為中華大學建築與都市計畫學院土木工程學系博士，縣府指出他公職經歷豐富。圖／新竹縣府提供
新任社會處長陳欣怡為新竹教育大學人力資源發展系碩士，曾任托兒所所長、選舉委員會行政室主任等職。圖／新竹縣府提供
新任社會處長陳欣怡為新竹教育大學人力資源發展系碩士，曾任托兒所所長、選舉委員會行政室主任等職。圖／新竹縣府提供
新任地政處長古瓊漢為政治大學地政學系碩士，歷任技士、科長、地政事務所主任、副處長等職，地政相關經歷完整。圖／新竹縣府提供
新任地政處長古瓊漢為政治大學地政學系碩士，歷任技士、科長、地政事務所主任、副處長等職，地政相關經歷完整。圖／新竹縣府提供

新竹 楊文科

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