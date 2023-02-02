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中壢仁海宮民俗傳統 元宵猜燈謎摸彩2月5日再現盛況

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠（見圖）傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠（見圖）傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供

桃園市中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠傳統，今年恢復辦理，仁海宮董事長王介禧今天上午表示，為延續民俗慶典傳統，2月5日元宵節舉辦元宵燈謎摸彩晚會，當天邀請畫家現場「畫燈籠」300多個大燈籠，提供民眾索取，送完為止。

中壢「大潮」仁海宮奉祀天上聖母為地方信仰中心，過去農曆春節期間都會舉辦元宵燈謎摸彩晚會，吸引數萬信眾拜拜參加，近年受疫情影響，這項民俗慶典停辦3 年，今天疫情封，廟方決定2月5日元宵節恢復舉辦。

王介禧表示，現在愈來愈少見元宵猜燈謎晚會，為讓民眾認識這項傳統，今年元宵節恢復辦理元宵燈謎摸彩晚會，當天上午9時起，邀請畫家陳文雄等10多名畫家，在該廟前重現「畫」燈籠傳統，畫家將合力繪畫300多個燈籠，提供民眾索取，送完為止。

當晚重頭戲元宵燈謎摸彩晚會，自晚上7時起舉辦，讓民眾猜中燈謎有獎，獎項包括4K電視機、冰箱、洗衣機等大小許多獎品，讓民眾重溫昔日猜燈謎、摸獎盛會，歡迎信眾參加。

中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠（見圖）傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠（見圖）傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會及畫家畫燈籠傳統，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會（見圖）當年辦理盛況，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供
中壢區仁海宮停辦3年的元宵猜燈謎摸彩晚會（見圖）當年辦理盛況，今年恢復辦理。圖／仁海宮提供

元宵節 疫情 冰箱

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