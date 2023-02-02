快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

ESG加持推動綠色轉型潮 南二都綠色工廠占全台近半

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
信義全球資產公司觀察現發現，受這一波ESG浪潮推動，不少企業積極建置智慧花廠房及廠辦或更新廠房，南部地區更是活絡。圖／信義全球資產公司提供
信義全球資產公司觀察現發現，受這一波ESG浪潮推動，不少企業積極建置智慧花廠房及廠辦或更新廠房，南部地區更是活絡。圖／信義全球資產公司提供

淨零碳排是全球趨勢，信義全球資產公司觀察現發現，受這波ESG浪潮推動，不少企業積極建置智慧花廠房、廠辦或更新廠房，南部地區更是活絡，據經濟部公布的綠色工廠名單，全台85家取得認證的工廠中，台南、高雄占41家，接近一半。

經濟部最新統計資料，2022年前三季製造業產值為13兆，較前年同期成長約1成，以電子零組件業表現最亮眼，第3季產值1.4兆元也刷新歷年單季紀錄，而工業廠房也出現綠色轉型潮，已獲認證的綠色工廠含台積電、聯華電子、日月光等知名大廠。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛依產業別分析，85間獲認證的綠色工廠中，電子零組件製造業占52座，占61%，化學材料製造業13座。若依區域分析，台南、高雄共計有41座，占48%，桃園、新竹共26座占30%。

林建勛表示，中、南部近年開發較多新興工業區及產業園區開，有較多大面積工業土地釋出，加上台積電南下帶動產業鏈南移，具有設置新廠的誘因，綠色工廠也相對增多。在淨零排放趨勢下，未來工業地產市場將3大趨勢，第一產業會走向AI智能、數位化方向，其次工業區發展「立體化」，一改早期低密度、低樓層的工業區樣貌；第三，產業將更落實綠色生產。

他也表示，去年上市櫃法人工業地產總交易額為830億，在近5年交易表現次高，即使近年出現疫情、連續升息、國際戰爭等利空因素，工業地產在自用需求支撐下，仍呈現穩定成長。

全台綠色工廠分布概況，高雄、台南占41座。圖／信義全球資產公司提供
全台綠色工廠分布概況，高雄、台南占41座。圖／信義全球資產公司提供

台南 資產 台積電

延伸閱讀

工業、製造生產指數 連四黑

ESG大浪助攻綠色轉型潮 信義全球：今年工業地產商機來了

嚴陳莉蓮：裕隆轉型 今年現成果

環團批台灣離岸風機ESG做半套」記者會

相關新聞

新埔花燈迎天穿 10日踩街

因疫情停辦2年的竹縣新埔花燈踩街今年復辦，19座移動花燈、50支在地表演隊伍，10日客家天穿日當晚在中正路遊街，縣長楊文...

ESG加持推動綠色轉型潮 南二都綠色工廠占全台近半

淨零碳排是全球趨勢，信義全球資產公司觀察現發現，受這波ESG浪潮推動，不少企業積極建置智慧花廠房、廠辦或更新廠房，南部地...

弘光妝品系學生研發魚腥草抗菌保養品 荔枝殼也翻身

後疫生活型態的調整影響消費習慣及使用型態，弘光科技大學化妝品應用系科技組大四學生使用魚腥草研發抗菌洗髮沐浴系列產品，以近...

國道客運709路線減班 桃市議員要求增開班次

國道客運709號線公車為桃園平鎮、龍潭地區前往新北市的主要運輸工具，因為疫情和缺工因素減班，造成民眾上下班通勤不便。市議...

苗栗（火旁）龍交通管制出爐 高鐵、台鐵站接駁車服務

苗栗（火旁）龍系列活動重頭戲2月3日民俗踩街、4日（火旁）龍之夜，交通管制措施出爐，（火旁）龍之夜並規畫高鐵、台鐵苗栗站...

苗栗縣新一屆議會黨團就位 挺縣長鍾東錦勢力最大

苗栗縣議會新一屆議會政團新春就位，泛藍勢力仍占極大優勢，其中多數挺縣長鍾東錦的無黨籍聯盟、勤政聯盟有20席議員，一躍成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。