ESG加持推動綠色轉型潮 南二都綠色工廠占全台近半

淨零碳排是全球趨勢，信義全球資產公司觀察現發現，受這波ESG浪潮推動，不少企業積極建置智慧花廠房、廠辦或更新廠房，南部地區更是活絡，據經濟部公布的綠色工廠名單，全台85家取得認證的工廠中，台南、高雄占41家，接近一半。

經濟部最新統計資料，2022年前三季製造業產值為13兆，較前年同期成長約1成，以電子零組件業表現最亮眼，第3季產值1.4兆元也刷新歷年單季紀錄，而工業廠房也出現綠色轉型潮，已獲認證的綠色工廠含台積電、聯華電子、日月光等知名大廠。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛依產業別分析，85間獲認證的綠色工廠中，電子零組件製造業占52座，占61%，化學材料製造業13座。若依區域分析，台南、高雄共計有41座，占48%，桃園、新竹共26座占30%。

林建勛表示，中、南部近年開發較多新興工業區及產業園區開，有較多大面積工業土地釋出，加上台積電南下帶動產業鏈南移，具有設置新廠的誘因，綠色工廠也相對增多。在淨零排放趨勢下，未來工業地產市場將3大趨勢，第一產業會走向AI智能、數位化方向，其次工業區發展「立體化」，一改早期低密度、低樓層的工業區樣貌；第三，產業將更落實綠色生產。