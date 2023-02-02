國道客運709路線減班 桃市議員要求增開班次

國道客運709號線公車為桃園平鎮、龍潭地區前往新北市的主要運輸工具，因為疫情和缺工因素減班，造成民眾上下班通勤不便。市議員王珮毓接到陳情，希望交通局出面協調增班；桃市府交通局則表示會請業者評估增班的可行性。

王佩毓表示，709線公車是平鎮及龍潭地區往新北的主要的大眾運輸工具，如今面臨減班，市府交通局應出面與業者協調，於上下班尖峰時段加開班次疏運，並給予司機獎勵津貼，以解決民眾通勤需求。

陳情的劉姓民眾表示，以前班距大概20至30分鐘一班，現在都要等到1個小時以上，因為國道客運不能站立，所以只要客滿，就要繼續在等下一班，只要錯過，上班就會遲到，下班回桃園也很不方便。

交通局表示，709線公車原本是按固定班次且起訖點雙邊發車，但新北市政府曾經反應固定班次會導致車流回堵問題，所以才改成循環線，又遇到疫情及缺工因素，才會減班。

交通局指出，疫情過後運量有逐漸回升，去年11月已協調加開2班次。會再依民眾現況需求，考量現有路線的服務班次、業者車輛及駕駛員數量、駕駛員工時等因素，持續評估增班的可行性。