苗栗（火旁）龍交通管制出爐 高鐵、台鐵站接駁車服務

苗栗（火旁）龍系列活動重頭戲2月3日民俗踩街、4日（火旁）龍之夜，交通管制措施出爐，（火旁）龍之夜並規畫高鐵、台鐵苗栗站接駁車服務，苗栗市公所籲請民眾多多利用。

苗栗地區特有元宵節民俗（火旁）龍，2月3日民俗踩街，苗栗察分局當天下午5點起苗栗市中正路、台6線龜山大橋間，管制中正路交通至中華路、國華路口，天雲街至為公路沿線路口、中華路（國華路至為公路）、為公路（豐年路至苗栗火車站），踩街隊伍通過後，逐段開放通車。

此外，下午5點至晚上8點管制中正路龜山大橋至天雲街，晚上6點半到10點管制台灣鐵路局苗栗車站圓環周邊道路，北起義民街、南至建中街、東起中山路、西至苗栗火車站前站。

4日（火旁）龍之夜在苗栗市經國路河濱公園登場，警方下午4點至晚上12點，經國路從新東大橋到北勢大橋南北雙向，降低速限至每小時40公里，下午5點到晚上12點開放雙向路邊停車。

接駁車下午4點至晚上11點，台鐵苗栗車站東站發車經苗栗醫院，每半小時一班，高鐵苗栗車站發車經新港大橋、台鐵苗栗車站西站、玉清宮往返會場，每1小時一班。