苗栗縣新一屆議會黨團就位 挺縣長鍾東錦勢力最大

苗栗縣議會新一屆議會政團新春就位，泛藍勢力仍占極大優勢，其中多數挺縣長鍾東錦的無黨籍聯盟、勤政聯盟有20席議員，一躍成為議會最大勢力，民進黨迎來最多的7席，矢志做好最大在野的工作。

苗栗縣議會38席議員，因鍾東錦以無黨籍當選縣長，縣議會生態丕變，雖藍軍仍占優，但上屆縣議會政團國民黨團有17人最多，而民進黨團5人，這屆國民黨團剩9人，鄭碧玉擔任總召集人，副議長張淑芬是成員之一，民進黨團7人，羅貴星總召集人。

最大政團無黨籍聯盟12席議員，余文忠出任總召集人，勤政聯盟8席議員，徐永煌總召集人，議長李文斌及時代力量葉忠倫等人都是成員，曾玟學、陳品安並未加入任何政團。

國民黨、無黨籍聯盟及勤政聯盟共29席，藍軍還是占優勢，余文忠說，無黨籍聯盟許多老議員，縣長選舉都是認同鍾東錦在4大公投等案，對國民黨的貢獻，因此以無黨籍參選，政團希望與縣政友善連結，做好監督為民服務工作，此外，無黨籍也有利於中央民進黨執政與縣府的橋樑，爭取更多資源挹注建設。

羅貴星要求縣府新的團隊，必須有好表現的準備，民進黨團一定會做好最大在野工作，強力發聲監督縣政、預瞌，為鄉親把關，並在各種議題上跨區政團協調，討論出民眾最大利益為依歸。

鄭碧玉指出，國民黨團現在是短小精幹，一路走來都是國民黨，希望府會和諧，但也不會是附和派，站在鄉親的這一邊，本於職責監督縣府做好工作。徐永煌則表示，政團的宗旨成員間資源互相支援，支持並監督縣府施政。