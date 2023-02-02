高虹安的援軍 竹市議會新民意聯盟再次成軍

民眾黨高虹安雖因「棄保」高度發酵勝選新竹市長，但白營在本屆議員選舉只斬獲2席，無望成立黨團，使高面臨朝小野大局面；不過，民眾黨籍市議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍共7名議員將再次成立議會次級團體「新民意問政聯盟」，希望積極協助高推動市政，這也代表市議會將從原本的「三分天下」進入群雄割據的戰國時代。

這次的「新民意問政聯盟」其他成員為民眾黨議員李國璋、同黨議員宋品瑩、國民黨籍副議長余邦彥、同黨議員陳啟源與林慈愛、無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽等人，由李國璋出任聯盟總召集人、宋品瑩為副總召集人。

現有34席的新竹市議會原有國民黨團、民進黨團、時代力量黨團三個次級團體，議員席次部分，國民黨14席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍6席，但國民黨籍議員余邦彥、陳啟源、林慈愛先前就確定退出藍營黨團運作，「新民意問政聯盟」再次成立後，目前僅餘無黨籍議員吳國寶、鄭成光、彭昆耀、田雅芳等人明確不屬任何次級團體。

新民意問政聯盟在2009年，由前議長謝文進號召10位無黨籍議員成立，包括現任議長許修睿、陳啟源、前民進黨議員李妍慧都是成員，聯盟發言人也由李妍慧擔任。直到2018年縣市議員選舉結束，時任副議長許修睿與其他成員開會後，以階段性任務完成，宣布該聯盟即日起解散，回歸政黨政治，加入國民黨。

如今，再次成立的新民意問政聯盟雖然議員席次上不如藍綠兩黨，但成員包括副議長余邦彥與部分國民黨籍議員，若與議長許修睿結盟尋求藍營合作，不但做實朝野「藍白合」，未來影響力也十分可觀。

聯盟總召集人李國璋指出，這次成立的新民意問政聯盟概念與之前差不多，除發揮中道力量為民眾發聲，最重要的是全力協助市府順利推動市政，維持府會和諧，讓議會有更多元不同的想法，往後將針對市政議題性在黨團中尋求最大合作，目前最有可能與藍營合作，不過若綠營或時力對部分市政議題有共識，新民意問政聯盟也願意共同提案聯署，希望能順利終結市政上的政黨惡鬥。

對此民進黨團表示，尊重個別議員的決定。黨團總召陳建名強調，民進黨也正積極爭取其他議員加入黨團運作，擴大監督力量，落實議員監督市政的責任。時代力量議員林彥甫指出，從這次新民意問政聯盟的成員來看，新竹市藍白合已浮上檯面，好壞與否仍待觀察。