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桃園燈會首日湧逾6000人 無線風箏吸眼球

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園燈會今展開，將為期12天，民眾熱情與張善政合影。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今展開，將為期12天，民眾熱情與張善政合影。記者翁唯真／攝影

2023桃園燈會以楊梅富岡客家小鎮為舞台，打造富岡運動公園主燈區、伯公岡公園傳統燈區、民生池埤塘水域燈區及富岡火車站周邊街區迎賓燈區，今正式開幕，現場湧進6000多人，桃園市長張善政今手舉魔法棒召喚無線風箏表演團拉開序幕。

張善政表示，燈會即日起至12日止，為期12天，除客家味外，首度邀請自新加坡遠道而來的「GoFlyKite」無線風箏團隊到場表演，創下全台首次結合無線風箏夜空展演的燈會，其中無線風箏夜空劇場將會在燈會開幕首周，每日於主燈秀開始前展演3次，燈會期間亦也邀請外國傳統歌舞團體現場演出。

張善政說，今年燈會結合客家文化，也為今年夏天桃園即將舉辦的世界客家博覽會暖身，展現桃園、台灣及國際的客家風味，因此今年可說是客家味在桃園特別濃厚的一年。

觀旅局表示，桃園燈會以「遊樂園」為佈展理念，除了主燈「FUTU未來兔」作為全台首座巨型機器人藝術裝置，也有「紫氣東來」等逾40組結合客家、鐵道、茶葉、地方信仰等精彩燈組。

燈會期間每日推出「富岡瘋馬戲」快閃活動及不同特色的主題之夜，更安排客家米食牛汶水DIY體驗、民俗技藝表演、猜燈謎、擲筊大賽、疊杯體驗等活動，精彩可期。

觀旅局指出，市府也鼓勵市民朋友搭乘火車來富岡賞燈，完成指定活動條件者，另有機會抽中兔年黃金墜飾。

2023桃園燈會富岡登場，將有為期12天的熱鬧活動。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會富岡登場，將有為期12天的熱鬧活動。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今開幕，張善政出席拉開序幕。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今開幕，張善政出席拉開序幕。記者翁唯真／攝影

燈會 桃園市長 風箏

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