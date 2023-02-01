江和樹任民眾黨中市黨部主委 籲柯文哲2024競辦移中部

民眾黨中央今公布各地方黨部主委名單，台中市黨部代理主委郭達鴻卸任，由市議員江和樹接任主委一職。江表示，將扭轉外界對民眾黨「台北政黨」既定印象，「讓民眾相信民眾黨」，並建議欲挑戰2024總統大位的黨主席柯文哲，將競辦移設立中部，跨過濁水溪，展現紮根中南部的決心與行動。

江和樹表示，民眾黨過去給外界的印象都是「台北政黨」，市黨部會辦理街頭開講、廟口開講，讓民眾黨走入人群，清楚了解黨運作的內容、狀況，並透過白沙屯媽祖繞境時期，以義工身分設置服務站，現場開講多、民眾大聲公等方式與民眾接觸，讓大家更加認識黨，進一步「讓民眾相信民眾黨」。

黨主席柯文哲將於2024參選總統，江和樹建議，將競選辦公室移設立在中部，破除過去「台北政黨」既定印象，跨過濁水溪，顯示民眾黨不是北部政黨，展現紮根中南部的決心與行動。

對於立委選戰布局，江表示，會通盤考量台中選情，尋求有志之士，推出適當人選。

江和樹說，民眾黨從柯文哲可見，是個「無法說謊」、「無法貪汙」的政黨，要改變台灣政治生態，必須更加廣納黨員，讓更多有志之士加入，一起努力，目標將台中黨部，變成民眾黨全台最多黨員的黨部。

江也呼籲，對政治、對公共事務有想法的青年朋友，表示只要有抱負、理想與熱情，民眾黨是個相當好的舞台，歡迎入黨。