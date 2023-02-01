補充空汙全量抵換及交維計畫 八德交流道環評補正再審

環保署今召開國3增設八德交流道環評初審，開發單位為減輕大湳、大溪交流道負荷，欲在鶯歌系統交流道及大溪交流道間增設八德交流道，但環委認為，本案仍須強化說明交流道、輔助車道興建與地方聯絡道興建工程管理權責劃分，並針對施工、營運期間衍生各種空汙增量，研提具體全量抵換規畫，全案補正後再審。

開發單位交通部高公局指出，本案位於國3中心里程約57k附近，行政區涉及桃園市大溪區、新北市鶯歌區。考量桃園八德區發展迅速，欲在鶯歌系統交流道及大溪交流道之間，增設一處交流道，除可抒解國2大湳、國3大溪交流道負荷，也能提升區域國道服務可及性，並改善台地形兩側地區道路及高速公路連結。

高公局表示，增設的交流道將採雙苜蓿葉型交流道（匝道／匝環道）銜接連絡道（由桃市府辦理）通往台4線及大鶯路，交流道採單、雙車道設計，長度約3.4公里；輔助車道部分，國3鶯歌系統至八德路段主線（雙向8車道）配合交通需求，兩側各增設1輔助車道為雙向10車道，長度約1.3公里。

但環委認為，本案交流道、輔助車道興建與地方聯絡道興建的工程介面及管理權責劃分無明確說明，應補充施工期程重疊、挖填土方運送、土方暫存等管制規畫、施工期間具體交通維持計畫，以及新設交流道與地方聯絡道區域網絡運輸配套規畫；借土回填土方允收標準應低於土壤汙染監測標準。

環委指出，施工、營運期間衍生的各種空汙增量，需研提具體全量抵換規畫；檢核空品監測點位適宜性，評估以桃園農民之家設置空品監測點，取代國防大學點位的可行性；施工、營運期間也需強化周遭生態環境影響評估，研提具體生態影響減輕措施（含水域生態），另評估水域生態監測增加1處「中庄調整池」，以及位於衝擊區的陸域鳥類監測增加2處以上點位的可行性。