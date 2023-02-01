2023桃園燈會楊梅富岡登場  搭火車賞燈抽黃金墜飾

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽觀旅局「2023桃園燈會」專題報告後表示，桃園燈會2月1日至12日於楊梅富岡展出，也是市府今年首場大型活動，疫情陸續解封，將吸引大量人潮賞燈，要保持接駁車的彈性調度，視人潮調整班距。

張善政表示，預計會有許多遊客湧入富岡火車站，市警局會協調鐵路警察局，加派車站月台維安人力防止意外；各局處要戰戰兢兢執行工作，並調配、加強假日值勤人力，讓燈會順利舉辦。

觀旅局長周柏吟說明，燈會期間每天都會即時監控活動人潮及交通疏散情形，並與消防、警察、交通、衛生、經發、楊梅區公所等單位進駐指揮中心，針對人潮導流、車流管控、緊急或突發事件等事項隨時應變。燈會期間周邊停車空間有限，市府也祭出搭乘火車賞燈抽黃金墜飾的活動，呼籲民眾多搭大眾運輸工具到富岡賞燈、探訪富岡之美。

交通局長張新福表示，由於燈會期間周邊停車空間有限，市府安排接駁車從楊梅火車站（紅線、假日行駛）、高鐵桃園站（橘線、假日行駛）及中國科大（藍線、每日行駛）至活動會場，鼓勵民眾踴躍使用，前往楊梅富岡體驗桃園光之饗宴。更多活動、交通管制、免費接駁車等相關資訊，可至2023桃園燈會官網查詢。

環保局長陳世偉表示，燈會期間環保局將於會場設置18組垃圾與資收桶、14個子母車、1部展區定點垃圾車，清潔人力也將於展區定期巡檢環境，進行垃圾清運，以維護環境清潔。