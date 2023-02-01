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桃園開設「挖掘機操作專班」 培養人才解缺工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市就業職訓服務處今年度與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同開設「挖掘機操作專班」，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用。圖／桃園市就服處提供
桃園市就業職訓服務處今年度與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同開設「挖掘機操作專班」，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用。圖／桃園市就服處提供

為解決營造產業缺工，桃園市就業職訓服務處今年度與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同開設「挖掘機操作專班」，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用，希望藉由實機操作訓練，培養專業機具操作人才投入就業市場。

就服處表示，今年度挖掘機操作專班課程期間自3月24日至4月24日，課程包含專業知識、操作安全、技術實作及機具檢修等，訓練共計160小時，訓練場地位於國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心。

就服處表示，「退除役官兵職業訓練中心」是全國唯一輔導退除役官兵職業訓練的專屬職訓機構，同時也是勞動部多項技術士檢定考照場地，受訓學員可反覆演練備考，今年更加碼鼓勵學員，在受訓後報名參加勞動部重機械操作技術士考試，同時補助考取技術證相關費用。

就服處長劉玉儀表示，桃園是全台第一工業科技大市，加上航空城開發，營造產業求才需求大增，希望藉由開設挖掘機課程提供專業的訓練機會，培養學員投入職場所需技能並解決營造產業缺工情況。

就服處表示，本次專班歡迎待業人士報名，只要年滿15歲以上，即日起至3月3日都可以持國民身分證至桃園、中壢就業中心或12區就服台報名參訓。

桃園 勞動部 國軍

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