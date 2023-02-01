中豐交流道歷經7次流標今動工 預計2025年完工

桃園中壢區國道1號中豐交流道新建工程經7次流標，今順利開工，第1期工程將增設北入及南出共3支匝道，工程經費12億4300萬元，工期約3年，預計於2025年底前完工；第2期南向段，交通部依行政院要求，納入五楊高架延伸頭份段工程併同辦理。

交通部長王國材及桃園市長張善政等人今一同出席國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程開工祈福典禮，王國材表示，五楊高架2013年完工，但僅有一處國二系統交流道，近年來桃園航空城計畫、機捷A21轉運站及高鐵桃園站衍生運輸需求，希望內壢及中壢間增設「中豐交流道」，扮演疏散分流的角色。

中豐交流道原為「國道1號五股至楊梅段拓寬工程」計畫內容，但因用地徵收範圍甚大，考量周遭環境、建物拆遷及土地徵收等對民眾影響，暫緩辦理，經桃市府及高速公路局積極研擬方案，決定第1期先行闢建北向匝環道，計畫於2020年經行政院核定，建設經費全由中央支應。

不過因原物料成本上漲及營造業缺工等因素多次招標流標，因此於2021年核定修正計畫調整總經費為16.09億，去年10月順利決標；中豐交流道位在國1與中豐路交會處，設置北入及2處南出的匝道。

其中北入及南出往青埔方向匝道採預力混凝土箱型梁，長126.5及150公尺；南出往中壢市區匝道主要結構中空箱涵約249公尺。

張善政表示，中豐交流道中壢及青埔地區民眾已期盼已久，感謝過去立委魯明哲及呂玉玲、桃園市議匯集地方的支持協助，未來施工上有需要配合之處，桃市府會全力以赴，盼工程如期如質完工。

議員謝美英表示，現在北入跟南出匝道先做，解決內壢、中壢交流道周邊量能，不過後續北出跟南入交流道也千萬不能放棄，必須完成。議員魏筠指出，工程不分藍綠，都希望盡快完成來紓解中壢地區的交通問題，希望接下的營造商能夠在工期內順利完工，避免原物料上漲又衍生其他預算。