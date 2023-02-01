愛心從小扎根 格林文教小朋友為植物人獻唱

苗栗市格林文教機構師生70多名師生今天到創世基金會苗栗分院，透過視訊獻唱表演，繪製元宵提燈籠、放煙火等畫作，捐統一發票，讓植物人提前感受元宵節溫馨氣氛。

格林文教安排今天到創世苗栗分院，希望培養學生從小關懷社會、幫助弱勢的精神，號召更多義工來幫助植物人，小朋友唱歌傳達愛心，院方護理人員並協助將元宵節慶畫作貼在床邊，一些小朋友表示，原來社會上有這麼多需要關心的人，也因此明白，平時就可用自己能做到的方式幫助弱勢。

創世苗栗分院院長陳綠蓉指出，因疫情緣故，植物人暫無法和家人團圓，感謝老師的用心跟小朋友們的愛心，畫作能給植物人大腦視覺上的刺激，同時也讓安養院裡面都充滿年節氣氛。