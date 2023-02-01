竹市元宵活動周日登場！「萬兔順利」小提燈限量發放

2023新竹過好年系列活動「福兔大喜搖滾元宵」將於2月5日在北大公園和護城河畔登場，邀請劇團、搖滾樂團演出，另有80攤手作文創市集、6件裝置藝術以及3項元宵DIY體驗活動，本周日（5日）北大公園將免費發送6000份限定的兔年「萬兔順利」小提燈，邀民眾一同上街提燈逛市集、看表演，欣賞護城河藝術燈飾，歡慶元宵節。

市府今開「福兔大喜搖滾元宵」記者會，邀來當天表演活動之一的「街頭火舞特技秀」開場。由市長高虹安開箱今年竹市限定的「萬兔順利」小提燈。

高虹安說，今年的小提燈是東門城主燈「萬兔順利Jump！」的縮小版，特別附加存錢筒功能，邀民眾本周日下午3點至北大公園免費領取，而2023新竹過好年6件裝置藝術持續展出至2月5日，也歡迎大家提著萬兔順利小燈籠。

高虹安表示，今年市府特別與新竹市旅館商業同業公會合作推出住宿送甜湯活動，2月3日至5日入住竹市指定十家飯店，即可獲得新竹限定小提燈及暖心甜湯一份，邀大家來新竹住一晚，參與豐富的元宵活動，欣賞護城河沿岸藝術作品，感受溫馨浪漫親子共遊行程。

城銷處指出，元宵晚會表演內容相當精采，特別邀請小朋友最愛的好玩的劇團，以及傳統結合現代的孩子王說相聲，晚間更有搖滾樂團伯爵白、打倒三明治以及壓軸搖滾胖怕團熱血開唱，準備嗨翻新竹和大家一起熱鬧過元宵。

城銷處說明，下午時段亦有3項元宵主題DIY體驗活動，包含搖湯圓、手做造型玉兔湯圓、糖葫蘆製作各2場，雖網路報名已額滿，現場亦開放報名及候補，有興趣者可於當日至服務台報名；護城河畔另有知名市集品牌「好好手感微笑市集」，自上午11點起帶來80攤暖心手作特色商品，更有市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福兔等多重驚喜小活動。

城銷處補充，2023新竹過好年6件裝置藝術持續展出至2月5日，元宵節當天也邀請大家提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河尋找兔子蹤跡，大家一起歡樂元宵。