快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣人行無障礙連6年獲甲等 街廓考評獲縣市型第1

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（中）與縣府工務處長江良淵（左）日前在主管會報獻獎，肯定十興里長毛振福（右）對養護道路的用心。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科（中）與縣府工務處長江良淵（左）日前在主管會報獻獎，肯定十興里長毛振福（右）對養護道路的用心。圖／新竹縣府提供

內政部營建署每年舉辦市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，新竹縣在110年度考評中再度獲得縣市型甲等，已經是連6年獲此殊榮，更在「街廓考評」項目中奪得縣市型第1名，竹北市十興里長毛振福也因改善人行道，獲地方人士貢獻獎。

新竹縣府工務處指出，新竹縣105年度至110年度連續6年榮獲縣市型甲等，改善項目包含無障礙環境改善、優化街廓人行環境、植栽綠美化等，在路口安全部分，規畫路口無障礙路廓與交通寧靜區街道，並積極改善騎樓通行空間，推動無障礙交通環境及設施維護。

工務處表示，新竹縣在植栽綠美化的部分，也透過保水鋪面設計，連續植栽帶綠美化等，緩解都市熱島效應，淨化都市空氣品質，並在部分路段建置智慧交通安全警示系統，增加高齡者、行動不便者的通行安全性。

地方人士貢獻獎今年由竹北市十興里長毛振福獲獎，讓新竹縣自108年度起，連續3年獲得此獎，也是各縣市唯一；毛振福去年底第3度當選里長，他指出，先前2屆里長任內，最想做的事情就是完成人行道的改善，而他也一圓自己的目標。

毛振福肯定的說「十興里人行道改善已經100％完成」，他表示，十興里設籍人口數破萬人，大樓也多達22棟左右，使用人行道的里民很多，包含推娃娃車的家長們，因此十分重視人行空間。

毛振福指出，過去十興里曾獲得營建署的補助約4000萬元，改善勝利一路、勝利二路、勝利五路的人行道，在轉角均有設置無障礙坡道，通行無阻礙，接續他想做的事情就是移除或改善電箱的位置，期望能使里內通行空間變得更好、更方便也更安全。

人行道 新竹 綠美化 內政部

延伸閱讀

新埔花燈2月10日登場 要打造成新竹最具特色天穿日活動

竹縣反生命園區自救會拚7萬人連署 籲縣府停止計畫

民進黨要求桃園普發現金 市府：鄭文燦任內怎不說

影／誤把人行道當東岸停車場入口 遊基隆廟口開車卡階梯

相關新聞

竹市元宵活動周日登場！「萬兔順利」小提燈限量發放

2023新竹過好年系列活動「福兔大喜搖滾元宵」將於2月5日在北大公園和護城河畔登場，邀請劇團、搖滾樂團演出，另有80攤手...

新竹縣人行無障礙連6年獲甲等 街廓考評獲縣市型第1

內政部營建署每年舉辦市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，新竹縣在110年度考評中再度獲得縣市型甲等，已經是連6年獲...

苗栗銅鑼鄉農特產好品質 縣長鍾東錦加強輔導青農返鄉

苗栗縣銅鑼鄉農會今天農民節慶祝大會，苗栗縣長鍾東錦肯定特產杭菊全國知名，芋頭、東方美人茶也能在評鑑競賽有亮麗的成績，表示...

因應元宵過後客家人掃墓 苗栗縣消防局將派人車警戒

今年春節連假長達10天，原本客家人掃墓都是元宵過後，但有民眾提前在上周六、日掃墓，造成苗栗海線地區發生多起因公墓火警及延...

桃園航空城區段徵收進入2階跨里選地安置

桃園市航空城開發計畫已經進入土地安置抽籤選地階段，地政局表示上個月已經完成第1階段類別，也就是合法建物申請在原來的里安置...

太空產業進駐苗栗市大坪頂 縣市都樂觀其成

台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，發展太空產業，苗栗縣政府、市公所都樂觀其成，市公所今天並啟動評估周邊的第三公墓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。