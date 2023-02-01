新竹縣人行無障礙連6年獲甲等 街廓考評獲縣市型第1

內政部營建署每年舉辦市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，新竹縣在110年度考評中再度獲得縣市型甲等，已經是連6年獲此殊榮，更在「街廓考評」項目中奪得縣市型第1名，竹北市十興里長毛振福也因改善人行道，獲地方人士貢獻獎。

新竹縣府工務處指出，新竹縣105年度至110年度連續6年榮獲縣市型甲等，改善項目包含無障礙環境改善、優化街廓人行環境、植栽綠美化等，在路口安全部分，規畫路口無障礙路廓與交通寧靜區街道，並積極改善騎樓通行空間，推動無障礙交通環境及設施維護。

工務處表示，新竹縣在植栽綠美化的部分，也透過保水鋪面設計，連續植栽帶綠美化等，緩解都市熱島效應，淨化都市空氣品質，並在部分路段建置智慧交通安全警示系統，增加高齡者、行動不便者的通行安全性。

地方人士貢獻獎今年由竹北市十興里長毛振福獲獎，讓新竹縣自108年度起，連續3年獲得此獎，也是各縣市唯一；毛振福去年底第3度當選里長，他指出，先前2屆里長任內，最想做的事情就是完成人行道的改善，而他也一圓自己的目標。

毛振福肯定的說「十興里人行道改善已經100％完成」，他表示，十興里設籍人口數破萬人，大樓也多達22棟左右，使用人行道的里民很多，包含推娃娃車的家長們，因此十分重視人行空間。

毛振福指出，過去十興里曾獲得營建署的補助約4000萬元，改善勝利一路、勝利二路、勝利五路的人行道，在轉角均有設置無障礙坡道，通行無阻礙，接續他想做的事情就是移除或改善電箱的位置，期望能使里內通行空間變得更好、更方便也更安全。