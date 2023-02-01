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苗栗銅鑼鄉農特產好品質 縣長鍾東錦加強輔導青農返鄉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉農會今天農民節慶祝大會，苗栗縣長鍾東錦（左四）等人表揚績優及有功人員。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉農會今天農民節慶祝大會，苗栗縣長鍾東錦（左四）等人表揚績優及有功人員。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉農會今天農民節慶祝大會，苗栗縣長鍾東錦肯定特產杭菊全國知名，芋頭、東方美人茶也能在評鑑競賽有亮麗的成績，表示縣府團隊未來努力加強輔導青農返鄉，結合觀光科技發展農業。

銅鑼鄉農友於去年全縣東方美人茶評鑑競賽，囊括特等、頭等一、二、三名大獎，去年芋頭評鑑中，也獲得二、三等獎及優良獎，技術、品質都備受肯定，尤其是杭菊，也是國內唯一大面積專業產地。

今天農民節慶祝大會，客家八音揭開序幕，鍾東錦、立委陳超明、議員黃芳椿、黎尚安、羅貴星、銅鑼鄉長謝昌年等人出席，頒獎表揚農會優秀農業推廣志工、特產、家政、四健推廣教育，及協助推廣業務有功人員。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝表示，銅鑼鄉在地農產以「無毒」打響名號，讓消費者安心享用，送禮也體面到位，銷售到外地的農產都能獲得回響，吸引消費者回頭購買。

鍾東錦感謝農民整年度的栽種辛勞，鄉鎮市農會對農民的服務更是幫縣府許多忙，其中銅鑼鄉農會除了杭菊以外，芋頭、東方美人茶都能在評鑑中嶄獲佳績，未來縣府除了加強輔導青農返鄉，農業與觀光、科技結合未來發展更是不可限量。

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