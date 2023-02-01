桃園航空城區段徵收進入2階跨里選地安置

桃園市航空城開發計畫已經進入土地安置抽籤選地階段，地政局表示上個月已經完成第1階段類別，也就是合法建物申請在原來的里安置，第2階段為合法建物選擇跨里安置的住戶，已經收到通知2月6、7日抽籤、選地。

地政局說明，無論機場周邊用地或機場園區的土地安置都按4階段作業，完成後到了114年才是其他類別全區大配地。外傳竹圍里、菓林里的安置土地不足，去年底已經透過辦理都計檢討、變更擴大用地解決問題，竹圍里原規畫安置面積7.39公頃，增加2.48公頃，鄰近的菓林里原1.47公頃，增加0.56公頃。

地政局表示，航空城安置土地分配作業共受理3359案，分為「機場附近地區」、「機場園區」兩類，111年9月完成審查作業，其中機場附近地區核定1118戶，按第1至第4階段作業分別為892、25、195、6戶；機場園區核定戶數2013戶，一樣按第1至4階段為1671、97、234、11戶。第1階申請戶未完成分配者，併入第2階段抽籤選地。1階為合法建物原里配地，2階為合法建物跨里選地，3階為非合法建物原里配地，4階為非合法建物跨里配地。

無論機場周邊地區或機場園區的4階段土地安置類別配地坪數都在30至48坪之間，預計今年3、4月可以辦理登記，接著點交，地主（住戶）取得土地所有權狀後就能申請建照。

至於竹圍里和機場北邊6里、海口里位在航空城第3跑道用地，遷出後無法回原里安置，全部移往大園區原海軍基地舊址，有專屬的安置配地區，一樣分4階段抽籤選地。地政局表示如果不要在專屬區，就和其他跨區安置戶一起抽籤，等4個階段作業完成，預估114年開始其他類別作業也就是「全區大配地」。