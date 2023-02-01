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太空產業進駐苗栗市大坪頂 縣市都樂觀其成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，廠房整建中，苗栗縣政府、市公所都樂觀其成。記者范榮達／攝影
台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，廠房整建中，苗栗縣政府、市公所都樂觀其成。記者范榮達／攝影

台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，發展太空產業，苗栗縣政府、市公所都樂觀其成，市公所今天並啟動評估周邊的第三公墓遷墓，規畫新興產業園區，創造就業機會，帶動地方發展。

晉陞是台灣首家民營航太火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，研發飛鼠系列火箭聲名大噪，去年斥資近14億元，購入苗栗市大坪頂8000坪土地及廠房，目前整建中，晉陞相當低調，沒有對外進一步說明相關細節，地方則樂觀其成。

縣政府指出，晉陞購入的土地屬丁種建築用地，可以提供工業使用，並已取得工廠登記，就近與晉陞在苗栗縣竹南鎮公司總部連接，生產太空科技零組件等產品，有助於產業再升級。

「市公所樂觀其成」！苗栗市長邱鎮軍說，晉陞進駐的廠區是原歐力旺電子廠，已經閒置多年，晉陞屬於高科技產業，汙染性較低，許多地方人士歡迎，希望創造就業機會及發展。

此外，苗栗市公所去年完成整體發展規畫案，檢討6處公墓約50公頃，評估遷墓騰空增加腹地，其中，大坪頂周邊的第三公墓占地9.42公頃，第三公墓「苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館」納骨堂已完工，如果遷墓有安置的場所，市公所今天召開會議討論。

市公所指出，晉陞進駐大坪頂，公所規畫騰空墓地，打造新興產業園區，可以與南邊銅鑼科學園區相鄰，吸引廠商群聚，加上竹南科學園區，形成苗栗縣科技產業廊道，晉陞是好的開始，地方期待發揮帶動效應。

太空 苗栗縣 火箭

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