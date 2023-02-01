春節垃圾量大增還亂堆 苑裡鎮長劉育育呼籲：垃圾減量

苗栗縣苑裡鎮首任民選女鎮長劉育育，去年底上任後以臉書發表「鎮長周記」，除了個人施政理念外，也讓鎮民了解鎮長每周的行事概況；針對上週農曆初五春節期間開工收垃圾，市區出現多處定點垃圾大量堆置亂象，她表示將勸導、開罰並施，也呼籲垃圾減量。

過年期間，苑裡與其他地區一樣，都有垃圾車停收的時間，直到初五才開工收垃圾。然而，苑裡鎮垃圾開工清運時，有多處垃圾大量堆置，甚至不道德的丟在大排，真的誇張，鎮民紛紛支持亂丟開罰。

劉育育指出，苑裡鎮的垃圾清運主要有三個途徑。一個是垃圾車固定繞行的「工區線」；一條是可以放置垃圾，讓垃圾車過來「定點收」；另外一個方式是鎮民「打電話」，請清潔隊來處理大型垃圾。

在這幾種途徑當中，「定點收」是目前最容易出現垃圾亂丟、髒亂的類型，除了希望鎮民朋友千萬不要亂丟垃圾之外，也發現這些定點的腹地不夠大、動線不夠好，才會讓垃圾成為問題。

她說，苑裡鎮每日清運垃圾量約為20公噸，過多的垃圾，除了有礙觀瞻、不衛生之外，也會造成鎮上資源的浪費。目前，苑裡鎮的垃圾，都是送到竹南焚化爐來焚燒，每年的垃圾處理費用，大約是700多萬元；如果大家可以一起做到垃圾減量，不僅可以節省經費，也能讓錢花在更有意義的項目上。