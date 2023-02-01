新埔花燈2月10日登場 要打造成新竹最具特色天穿日活動

因疫情停辦2年的新埔花燈踩街終於要再度舉辦，今年將有19座移動花燈登場，還有50支在地表演隊伍將在當晚於中正路上陪民眾遊街，遊客還能打卡換可愛兔子頭飾，新竹縣長楊文科希望將新埔花燈打造成客家天穿日最具特色活動，成為新竹縣最重要的慶典之一。

楊文科表示，農曆正月二十「天穿日」是客家人最重要的傳統節慶之一，每年天穿日新埔鎮中正路都會舉辦熱鬧踩街活動，年年吸引上千位民眾參加，精彩熱鬧，雖前2年遇疫情停辦，終於今年疫情趨緩再度辦理，一定要讓「南蜂炮、北天燈，會移動的花燈在新埔」的名聲再次被打響，重現最具客家特色的花燈踩街。

新竹縣花燈迎天穿新埔花燈踩街活動將在2月10日晚間6點登場，今年集結19座會移動的大型花燈，每座都各具特色，其中更有結合在地柿子與今年兔年的特色花燈，形象可愛，新竹縣府相信絕對會讓大小朋友目不轉睛。

竹縣府交旅處表示，除了縣府製作的4座花燈外，今年還有15組的社區花燈參與，是近年來最多的一次，今年也邀請50支專業表演及社區競賽團隊，要在活動當天陪民眾踩街體驗客家天穿日，將從新埔國中前出發，沿中正路前行，路線約1.8公里。

為了讓遊客不僅能賞花燈，還能成為新埔花燈踩街中的演出參與者，只要到現場拍照打卡，就能在服務台兌換兔子頭飾，讓遊客成為可愛兔子，遊客也能參與五色石集章兌換環保木質餐具，前200名完成者還加碼送「新埔手繪歷史地圖」。