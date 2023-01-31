桃園燈會今晚40組燈試點燈 搭火車上傳照片可抽黃金

2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，今晚試點燈吸引許多民眾前往觀賞，本次主燈「FUTU未來兔」為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演；而4個展區總計超過40組燈組點亮富岡小鎮，更邀請無線風箏團隊「GoFlyKite」帶來精采絕倫的夜空劇場，12天活動將規畫各式主題夜及體驗活動，燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。

今年燈會展區範圍包含楊梅區富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，燈會主燈「FUTU未來兔」超過4層樓高，重達30噸的巨型機器人，每晚6時起整點、半點都會有一次主燈展演，主燈旁還有多組互動燈組。

燈會規畫從火車站月台開始即以「嬉遊兔」在月台迎接搭車賞燈的遊客，轉進民生街抵達伯公岡公園，穿越以客家窗花打造的慶團圓迎賓門，客家伯公、恭喜發財等充滿春節喜氣燈組讓大家拍照求好運；緊鄰伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，每30分鐘展演90秒聲光秀。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟說，燈會期間現場也安排了許多精彩表演，邀請來自新加坡、全球唯一無線風箏團隊「GoFlyKite」；還有元宵節當天的踩街活動等，此外， 12天活動還規畫了主題之夜及DIY體驗，保證天天精彩。