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桃園新屋轎車自撞分隔島陷火海 駕駛燒成焦屍

桃園燈會今晚40組燈試點燈 搭火車上傳照片可抽黃金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，富岡車站外的紅燈籠頗有年節氣氛。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，富岡車站外的紅燈籠頗有年節氣氛。記者翁唯真／攝影

2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，今晚試點燈吸引許多民眾前往觀賞，本次主燈「FUTU未來兔」為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演；而4個展區總計超過40組燈組點亮富岡小鎮，更邀請無線風箏團隊「GoFlyKite」帶來精采絕倫的夜空劇場，12天活動將規畫各式主題夜及體驗活動，燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。

今年燈會展區範圍包含楊梅區富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，燈會主燈「FUTU未來兔」超過4層樓高，重達30噸的巨型機器人，每晚6時起整點、半點都會有一次主燈展演，主燈旁還有多組互動燈組。

燈會規畫從火車站月台開始即以「嬉遊兔」在月台迎接搭車賞燈的遊客，轉進民生街抵達伯公岡公園，穿越以客家窗花打造的慶團圓迎賓門，客家伯公、恭喜發財等充滿春節喜氣燈組讓大家拍照求好運；緊鄰伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，每30分鐘展演90秒聲光秀。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟說，燈會期間現場也安排了許多精彩表演，邀請來自新加坡、全球唯一無線風箏團隊「GoFlyKite」；還有元宵節當天的踩街活動等，此外， 12天活動還規畫了主題之夜及DIY體驗，保證天天精彩。

而一年一度的限量小提燈「幸福兔」也將於2月1、4、5、11及12日下午5時在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止；燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。

2023桃園燈會伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，每30分鐘展演90秒聲光秀。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，每30分鐘展演90秒聲光秀。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，本次主燈「FUTU未來兔」為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，本次主燈「FUTU未來兔」為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演。記者翁唯真／攝影

燈會 桃園

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