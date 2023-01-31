日本宮崎縣代表團訪桃園 張善政盼深化觀光、教育交流

日本宮崎縣知事河野俊嗣今天下午率代表團抵台，第一站拜訪桃園市政府，受到張善政市長熱情歡迎。張善政表示，桃園市和日本宮崎縣結成友好城市已5年，期間頻繁互訪10多次，且雙方具有許多共通特色，包括都是機場國門城市，分別代表了台灣及日本的國家形象。

張善政強調，宮崎縣知事河野俊嗣、議長中野一則代表團來訪，也為雙方交流開始新的契機，他希望未來也能率領桃市府團隊赴日本回訪，更深化讓雙方的情誼。

張善政致詞時提到，台灣剛結束10天的春節假期，桃園湧入許多觀光人潮，台灣各地的朋友來此體驗到桃園的魅力、潛力，期許桃園市和宮崎縣雙方未來能在觀光及教育等方面，有更多交流合作，並希望有機會向日本及宮崎縣的朋友介紹桃園的旅遊魅力。

張善政指出，桃園是國門城市，教育必須高度國際化，而日本是台灣鄰近的好鄰居，是教育交流的重點國家，國際交流應從小培養，從小學到中學階段就開始；教育交流不只是組團到對方國家參訪，也應該透過發達的網路及視訊科技，更頻繁地在網路及線上展開，讓兩邊的年輕人彼此有更多認識。

張善政在雙方意見交流時，分享自己將如何透過網路的力量來建設桃園，他談到桃園除了有大溪這樣富有歷史的區域，也持續推動航空城及捷運等未來城市建設，市府團隊也有創新的想法，思考如何透過網路科技及「元宇宙（metaverse）」技術，打造桃園的數位分身，而在此數位世界中，可以看到桃園的過去、現在、未來，網友也可各自開發數位工具，進行市政模擬及實驗。

張善政市長還贈河野俊嗣台灣京瓷山水瓶，也準備桃園特色伴手禮花生糖禮盒送給代表團每位成員，讓他們來到台灣的第一站，就能感受到最道地的「桃園味」。

宮崎縣知事河野俊嗣表示，他十分期待與張市長會面，因為他知道張市長具有土木工程專業，又曾在IT企業任職，在政治領域也有非常豐富的經歷，相信未來一定能帶領身為台灣國門之都的桃園，成為非常先進的科技城市。

河野俊嗣說，張善政去年12月25日就任，25日也是他當選宮崎縣知事的日子，因此12月25日對他和張善政都很特別，也期許雙方締結友好城市邁向第6年的宮城縣與桃園市，在他與張市長任內雙邊關係更友好、更深化。

河野知事表示，受新冠肺炎疫情影響，他已經長達3年2個月沒出國，上次出國是出訪台灣，而3年2個月後，他選擇的第一站也是台灣，來到台灣的第一站也特別選擇桃園市。這次來訪，希望促成桃園市及宮崎縣間直航航班早日復飛，才能迎接桃園及台灣的朋友到訪宮崎，也讓更多日本朋友能來台灣，台日往來更加頻繁友好。

河野知事說，宮崎縣有許多吸引台灣旅客的特色，體育活動方面，台灣人喜歡騎鐵馬環島，宮崎縣也有規畫環九州一周的自行車之旅；另外，宮崎縣的和牛、燒酒、農產都頗具盛名，尤其宮崎牛日本第一，已連續四屆獲得素有「和牛奧運會」之稱的「日本全國和牛共進會」評比優勝，期許透過美食及體育交流，創造更美好且長久的情誼。

宮崎縣議會議長中野一則表示，他十分贊同張善政市長所說，未來應加深雙方在觀光及教育上的交流，特別是藉由網路促成年輕人的教育活動；此外，對於張善政市長稱讚宮崎縣是日本的門戶城市，他深感光榮，相信宮崎縣民可以印證如此高的評價，也將努力促進雙邊友好。

桃園市府觀旅局長周柏吟於意見交流時表示，桃園觀旅局及體育局將於石門水庫擴大舉辦鐵人三項及自行車比賽，希望廣邀日本及全球各地的朋友到桃園參賽及觀光；另外，桃園也將推動以數位工具強化旅遊體驗，包括利用Google Maps建置桃園觀光地圖，開放各國旅客共同使用並回饋旅遊資訊。