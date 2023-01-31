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市府人員彈性工時影響民眾洽公？竹市府強調：不受影響

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為有效解決交通問題，新竹市政府今宣布3月1日起擴大彈性1小時上下班時間。示意圖／新竹市政府提供
為有效解決交通問題，新竹市政府今宣布3月1日起擴大彈性1小時上下班時間。示意圖／新竹市政府提供

為有效解決交通問題，新竹市政府今宣布3月1日起擴大彈性1小時上下班時間，並強調為民服務單位、府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整。不過有媒體報導市府此舉是爽了公務員，造成民眾洽公不便。市府晚間嚴正駁斥，強調已有妥善規畫，彈性工時不會影響民眾洽公權益。

市府發言人施淑婷表示，彈性工時行之有年，過去新竹市政府彈性工時為半小時，從未影響到市民，隔壁新竹縣政府也早已實施彈性1小時上下班時間，未見民眾洽公有任何影響。稍早市府已強調為民服務單位，第一原則是品質不會降低，民眾洽公不會找不到人，才會由機關首長調整彈性工時。

市府說明，彈性工時是為了舒緩尖峰時刻車潮，政府帶頭也期盼民間跟進，過去公務員上班時間相對僵化，府內彈性工時只是分散上班時間，並不會導致特定時段沒有人員待命，尤其是為民服務單位，不會有「鬧空城」的狀況。

人事處表示，推出政策前已妥善盤點府內人力配置，才會在新聞稿強調為民服務單位、府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，期待外界鼓勵創新政策，政府帶頭求新求變，社會才會走向更健康、更美好的未來。

工時 新竹 公務員

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