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日本宮崎縣知事參訪桃園 盼直航早日復飛

中央社／ 桃園31日電

桃園市長張善政今天與日本宮崎縣知事河野俊嗣及代表團交流。張善政期許雙方未來能在觀光及教育方面有更多互動，日方則希望促成桃園市及宮崎縣間的直航航班早日復飛。

張善政指出，桃園市和宮崎縣結成友好城市已5年，期間頻繁互訪多達逾10次，且雙方具有許多共通特色，包括皆為機場國門城市，分別代表了台灣及日本的國家形象。

張善政說，桃園是國門城市，教育必須高度國際化，期許雙方未來能在觀光及教育等方面有更多交流合作；也希望未來能率領桃市府團隊赴日本回訪，讓雙方的情誼更加深化。

河野俊嗣表示，受疫情影響，他已經長達3年2個月沒有出國，上次出國即是出訪台灣，而3年2個月後，他選擇的第一站也是台灣，來到台灣的第一站也特別選擇桃園市。

河野俊嗣說，宮崎縣有許多吸引台灣旅客的特色，這次來訪，希望促成桃園市及宮崎縣間直航航班早日復飛，才能迎接桃園及台灣的朋友到訪宮崎，也讓更多日本人能來台灣，台日往來更加頻繁友好。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟也說，市府將在石門水庫擴大舉辦鐵人三項及自行車比賽，希望廣邀日本及全球各地的朋友到桃園參賽及觀光；另外，桃園也將推動以數位工具強化旅遊體驗，包括利用Google Maps建置桃園觀光地圖，開放各國旅客共同使用並回饋旅遊資訊。

日本 張善政

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