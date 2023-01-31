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新竹大車站計畫仍推動？市府：傾向中央主導、地方配合

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹大車站將在車站現址興建跨站大平台。圖／聯合報系資料照片
新竹大車站將在車站現址興建跨站大平台。圖／聯合報系資料照片

前新竹市長林智堅推動大車站跨站式平台計畫雖獲中央核定列入前瞻重大建設，但新上任的市長高虹安是否主張延續也是關鍵，市府都發處說，目前該計畫仍續進行基本設計階段，會向高虹安專案報告，不過大車站計畫興建經費高達百億元以上，仍傾向由中央主導、地方配合，吸納各方意見。

都發處指出，新竹大車站跨站式平台的推動與執行，關鍵在未來的營運量與人潮，且經費高，建議要由中央交通部鐵路局主導，地方政府配合執行，因此中央的態度至關重要。目前該計畫仍在基本設計階段，已排定向高虹安專案報告。

都發處表示，新竹大車站採跨站式平台興建，鐵路高架或地下施工、用地取得涉及大規模拆遷徵收私人土地建物，容易引發誤解抗爭，也不排除會有延宕期程、公益損失，甚至經費倍數成長、施工期程及交通黑暗期拉長，因此，該計畫以大眾運輸為導向整體開發，包括提升前後站公有土地使用效率，結合未來新竹輕軌的興建，達到轉乘效應。

高虹安 林智堅 輕軌

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