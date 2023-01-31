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竹縣反生命園區自救會拚7萬人連署 籲縣府停止計畫

中央社／ 新竹縣31日電

竹縣反生命園區自救會今天表示，為反對竹縣府在湖口鄉建縣立生命紀念園區，持續進行連署目標為7萬人將占新豐、湖口鄉民半數，後續不排除擴大抗爭活動，要求縣府停止計畫。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭今天向中央社記者表示，為讓湖口、新豐鄉孩子能有乾淨的生活環境，持續向新竹縣政府傳達反對興建殯葬園區，2個月前已發起連署至今已超過3萬人響應。

林瓊亭說，在新豐鄉與湖口鄉人口總數約14萬人，現在目標要拚7萬人連署，因此自救會在2月5日為元宵節當天，於新豐鳳蓮宮前再次發起連署活動，讓更多民眾能表達反對建設生命紀念園區立場。

林瓊亭說，自救會都有進行相關調查，比如在新竹縣的火葬場使用率只有36%，納骨塔使用率只有26%，縣府根本無需再建生命園區，況且園區選址鄰近的800公尺內，上下學童超過3000名，會影響學生就學環境。

林瓊亭表示，希望縣府能尊重民意，停止此計畫，若仍無法獲得正面回應，不排除後續擴大發起抗爭活動。

自救會 新竹

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