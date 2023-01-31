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疫情停辦2年 苗栗後龍慈雲宮復辦攻炮城慶元宵活動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
慈雲宮攻炮城活動，因疫情停辦兩年，廟方將於2月3日至5日恢復舉辦「攻炮城，慶元宵」。圖／後龍鎮公所提供
慈雲宮攻炮城活動，因疫情停辦兩年，廟方將於2月3日至5日恢復舉辦「攻炮城，慶元宵」。圖／後龍鎮公所提供

元宵節將至，源自於清朝的苗栗縣無形文化資產-後龍慈雲宮攻炮城活動，因疫情停辦兩年，今年疫情趨，廟方將於2月3日至5日恢復舉辦「攻炮城，慶元宵」系列活動，民眾可相約前往試手氣、拚準度，力拚媽祖金幣與獎品，歡慶元宵。

「慈雲宮攻炮城」習俗最早是源自於清朝時期，逾百年歷史，獲登錄為苗栗縣無形文化資產。地方相傳早年後龍地區瘟疫肆虐，因偏鄉醫療不發達，居民就祈求媽祖庇佑，在媽祖指示下，鄉親在廟前架設炮城，透過擲炮驅趕瘟神，後來疫情不再蔓延，演變至今，成為當地元宵節特色活動。

鎮長謝清輝表示，慈雲宮攻炮城是在地知名的元宵節活動，前兩年因疫情停辦，往年縣府都會補助10萬元，今年恢復舉辦，縣府加碼挹注20萬元，公所則補助6萬元，期待這項元宵民俗活動能辦得更加有特色。

慈雲宮廟方則表示，首日的元宵晚會將發放永兔年DIY小提燈，並邀請社區團體表演及猜燈謎等，4日、5日下午5點則免費發放小提燈各一千個，元宵節當晚7點進入重頭戲攻炮城活動，並提供媽祖金幣等獎品，讓民眾體驗不一樣的元宵佳節。

元宵節 疫情 媽祖 兔年 文化資產

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