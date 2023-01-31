跟進台積電！竹市府3月擴大彈性上下班時間 高虹安盼解決塞車問題
為解決竹科上下班時間車潮擁塞，台積電發布將試辦彈性分流上下班制，新竹市長高虹安也跟進，宣布3月1日起市府實施彈性上下班時間調整為1小時、星期五及補班日彈性上班時間擴大為1.5小時；高虹安稍早補充，該方式除讓市府員工有更多彈性空間外，也可降低市區交通尖峰時期的壅塞狀況。
高虹安說，對於市民而言，交通壅塞絕對是大家非常希望解決的問題，她當選市長後至就職前，去年12月就前往科管局、園區公會拜會討論解決園區周邊交通壅塞狀況，當時與科管局、園區公會都達成共識，接下來將由市府、科管局、園區公會來協力，想辦法讓園區企業可以支持來彈性上下班的措施。
高虹安說，很高興看到市府接下來在3月1日起也跟進台積電作法，彈性上班從現行半小時延長至一小時，甚至在周五延長到1個半小時，讓市府員工有更多彈性上下班的時間。
該方式除了讓市府員工有更多彈性空間外，更重要的是，可降低市區交通尖峰時期的壅塞狀況，彈性分流上班也做到交通尖峰時期，降低車輛上路的數量，同時也會採用替代道路開闢方式雙管齊下，希望大家可以一起來解決新竹市交通壅塞。
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