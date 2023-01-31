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傳承百年歷史…龍潭2月4日迎古董接財神吸客 警交管路線看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區龍元宮2月4日舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華活動，警方規畫交管疏導路線。記者曾增勳／攝影
龍潭區龍元宮2月4日舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華活動，警方規畫交管疏導路線。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區龍元宮2月4日起兩天舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華民俗活動，預估數萬民眾參觀，龍潭警方今天下午表示，警方規畫龍元宮周邊道路交通管制、疏導，當天下午活動管制時段，請車輛提前改道，避免塞車延誤行程。

龍元宮2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華慶元宵民俗活動，源自日治昭和時期，至今有百年歷史，是龍潭知名春節傳統活動，今年2月4日、5日兩天將在龍元宮與龍潭運動公園舉行，第一天迎古董、第二天接財神，2月4日周六迎財神遶境、晚上迎母金補財庫活動，2月5日有創意踩街表演及晚上頒獎摸彩活動，將吸引人潮參觀。

龍潭警方表示，龍元宮元宵兩天慶典，依往年經驗估計將湧入數萬人參觀，警方規畫結合民力，在周邊重要道路執行交管疏導，雙向管制路段為2月4日下午2時至晚上10時，東龍路、北龍路、聖亭路、龍元路及龍青路；2月5日中午12時至晚上8時，公園路、健行路、五福街、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路、東龍路及龍華路段。

單向調撥車道為2月4日下午2時至晚上10時，中正路段，2月5日中午12時至晚上8時，中正路，兩天參加迎古董、接財神活動的民眾，請遵守警方交管、疏導指示行車，避免塞車延誤行車。

龍潭區龍元宮2月4日舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華活動，警方規畫交管疏導路線。記者曾增勳／攝影
龍潭區龍元宮2月4日舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華活動，警方規畫交管疏導路線。記者曾增勳／攝影

元宵 塞車 桃園

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