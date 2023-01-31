苗栗大湖鄉慶元宵 2月4、5日辦客庄迎春系列活動

苗栗縣大湖鄉公所慶元宵，2月4、5日將推出大湖鄉客庄迎春活動，規畫辦理系列客家文化及音樂饗宴，鄉公所歡迎民眾參加。

大湖鄉公所表示，大湖鄉是保存完整的客家文化區域，大湖老街至今仍有許多客式傳統建築街屋及客家特色文化，元宵節是客家族群重要民俗佳節，也是一年中具備多樣藝文饗宴的節日，因此鄉公所結合地方客家文化、在地農特產品及公益音樂團體表演，在元宵佳節辦客庄迎春活動。

鄉公所指出，2月4日周六（農曆正有十四）下午3點到晚間10點將於大湖鄉廣停二廣場辦理社區競賽、表演及藝文晚會，2月5日正月十五下午2點半至5點在大湖萬聖宮辦「瘋薩客樂團公益音樂會」。

2月4日當天安排猜燈謎、夾湯圓競賽及兔年小提燈DIY，讓鄉民同樂，現場準備各式美食，包括客家鹹湯圓、古早味香腸及柑橘，活動主舞台將有豐富的表演節目及摸彩，邀客家歌手夏以儷、陳昶均、原住民族文化藝術協會saicel藝術團、黑海樂團及少年街舞團MIA Girls等多組歌手團體接力演出，晚會摸彩有iPad、43吋液晶電視、電暖器等好禮。