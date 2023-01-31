苗栗大湖鄉慶元宵 2月4、5日辦客庄迎春系列活動
苗栗縣大湖鄉公所慶元宵，2月4、5日將推出大湖鄉客庄迎春活動，規畫辦理系列客家文化及音樂饗宴，鄉公所歡迎民眾參加。
大湖鄉公所表示，大湖鄉是保存完整的客家文化區域，大湖老街至今仍有許多客式傳統建築街屋及客家特色文化，元宵節是客家族群重要民俗佳節，也是一年中具備多樣藝文饗宴的節日，因此鄉公所結合地方客家文化、在地農特產品及公益音樂團體表演，在元宵佳節辦客庄迎春活動。
鄉公所指出，2月4日周六（農曆正有十四）下午3點到晚間10點將於大湖鄉廣停二廣場辦理社區競賽、表演及藝文晚會，2月5日正月十五下午2點半至5點在大湖萬聖宮辦「瘋薩客樂團公益音樂會」。
2月4日當天安排猜燈謎、夾湯圓競賽及兔年小提燈DIY，讓鄉民同樂，現場準備各式美食，包括客家鹹湯圓、古早味香腸及柑橘，活動主舞台將有豐富的表演節目及摸彩，邀客家歌手夏以儷、陳昶均、原住民族文化藝術協會saicel藝術團、黑海樂團及少年街舞團MIA Girls等多組歌手團體接力演出，晚會摸彩有iPad、43吋液晶電視、電暖器等好禮。
鄉公所指出，2月5日下午安排瘋薩客樂團在萬聖宮廣場推出弱勢族群公益音樂會，瘋薩客樂團是國內著名大型薩克斯風演奏團體，由數名退休校長與家長會長發起召集各行各業對吹奏薩克斯風有興趣人士組成，定期成果發表，並於全台各地公益義演，這次音樂會規畫與大湖在地社區團體相互交流，傳承悠揚樂音與演奏技巧，大湖鄉長黃惠琴 歡迎各地鄉親逗鬧熱，踴躍參與。
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