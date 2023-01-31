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桃園楊梅梨農估寒害恐造成5成損失 農業局：開花後判定
今年寒流一波接一波，桃園楊梅有梨農相當擔心花苞會受到寒害影響，造成收成銳減，雖花苞尚要1至2周才會開花，到時才能判定花苞是否受寒害影響，不過初估損失約有5成；桃市府農業局說，將待開花後看花苞受損狀況，只要受損程度達2成就會有災害救助。
梨農胡文烈表示，每年春節前就會嫁接梨穗，並隨時關注中央氣象局資訊，若有寒流到來，便會在樹木根部施尿素讓根部保暖，並將梨穗沾蠟並套上塑膠袋提前預防。
胡文烈指出，花苞開花期間最適合的溫度是14至20度左右，若太冷容易像葉菜類一樣出現凍傷情形，花苞目前尚要1至2周才會開花，到時才能判定花苞是否受寒害影響，目前初估損失約有5成。
胡文烈說，他的農地約3分，正常情況下每年可產出8000至1萬公斤的梨子，不過去年開花期受寒流影響，收獲僅約4成，希望今年的收成能比往年佳，現在氣候變化劇烈，只能不斷注意才能避免損失增加。
農業局農務科長張瓊霙表示，楊梅嫁接梨穗後碰巧遇上寒流，雖果農也都有做避寒措施，不過仍有風險，需等到花開才能確定受寒害的影響有幾成，將與農業改良場等單位一起勘災，只要受損程度達到2成就會有災害救助。
張瓊霙說，災害屬於遲發性災害，可能受影響的作物像水稻秧苗、短期葉菜等，已請產銷班宣導農民做好防寒應變措施，目前其他地區及果樹尚未傳出有寒害情形，後續農業局會與公所一同注意各區作物狀況，若之後有明顯的農損出現，將依農業天然災害救助辦法規定辦理協助農漁民度過難關。
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