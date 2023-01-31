竹縣智慧交控經驗跨域合作 要整合縣市及園區改善交通

新竹縣市政府間跨域合作持續擴大，新竹縣府拋出要用自身智慧交控成功經驗，整合縣市及園區三方的交通號誌，用智慧交控改善園區塞車問題，首先將針對公道五交流道及新安路交流道周邊進行整合，並優化興隆大橋及經國大橋智慧交控，希望打造順暢的大新竹生活圈交通網。

新竹縣府表示，新竹縣市之間許多民生議題急需跨域合作解決，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安在就任後已建立跨域合作平台，首要解決交通、垃圾處理等問題，尤其園區的交通問題最為迫切。

縣府指出，新竹縣去年底實施竹北交流道智慧交控計畫後，交通打結問題明顯獲得改善，因此楊文科今天指示縣府團隊盡速透過合作平台整合竹縣市及園區三方，要用智慧交控舒緩園區上、下班通勤塞車問題。

縣府交旅處說明，新竹縣先前辦理智慧交控計畫，改善經國大橋及興隆大橋交通壅塞問題，接續在去年底施行竹北交流道周邊智慧交控，實施前後1個月的比較，實施後往交流道行車時間平均減少18%，交流道周邊車潮提前20到30分鐘紓解，嚴重塞車的南下匝道提升紓解率5%，每小時可增加紓解約100車次，智慧交控成效顯著。

因此縣府希望將成功經驗輸出，未來將與竹市及科學園區三方合作，針對國道一號新竹95A公道五交流道、95B新安路交流道周邊進行跨域號誌控制整合，同時因應高鐵橋下聯絡道第3期工程及經國橋道路改善計畫，優化興隆大橋及經國大橋廊帶智慧交控策略。

楊文科指出，新竹縣市許多議題迫切需要合作解決，他和高虹安已有高度共識，將盡速透過跨域合作平台討論解決，首要的交通問題，在新闢橋梁和道路尚未完成之前，必須尋求科技方法努力改善，縣府團隊將在平台會議具體提供意見給新竹縣與科學園區，期望三方合作完善區域智慧交控，優先改善交通狀況。