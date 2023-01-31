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影／加入中台灣區域治理平台 竹市府：共同解決問題

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台中巿長盧秀燕2019年推動的「中台灣區域治理平台」，媒體報導盧於新春期間邀新竹市長高虹安加入平台，竹市府發言人施淑婷稍早回應。圖／新竹市政府提供
台中巿長盧秀燕2019年推動的「中台灣區域治理平台」，媒體報導盧於新春期間邀新竹市長高虹安加入平台，竹市府發言人施淑婷稍早回應。圖／新竹市政府提供

台中巿長盧秀燕2019年推動的「中台灣區域治理平台」，有媒體報導盧於新春期間邀新竹市長高虹安加入平台，對此，竹市府發言人施淑婷稍早回應，指竹市身為桃竹苗生活圈的一部分，過往竹市府多次與桃竹苗地方政府交流公務，現在希望能更進一步與鄰近縣市建立穩定的合作模式，共同來解決實際問題。

施淑婷說，跨域治理是地方政府的必要功課，竹市府歡迎各地方政府一同來交流。目前竹市府已與新竹縣政府成立專案工作群組，由縣市祕書長作為窗口，第一步先就垃圾清運、底渣去化等議題進行討論，希望未來能盡快簽署合作備忘錄。

施淑婷指出，竹市也期盼與其他鄰近縣市展開合作，感謝盧秀燕邀請竹市府加入中台灣區域治理平台，竹市府懷抱著共同學習、共同進步的心情，期盼向前輩們請益市政，透過平台來達成縣市合作、經驗共享的好處。

盧秀燕 台中市長

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